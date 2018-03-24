"Знайшов притулок у чистилище": Костянтин Райкін потрапив в базу "Миротворця"

Підозрювали давно, а докази знайшли тільки недавно

Відомого російського артиста і режисера Костянтина Райкіна додали в базу сайту "Миротворець". Про це повідомляється на сторінці "Миротворця" в соціальній мережі Facebook.

Російський артист Костянтин Райкін був доданий в базу сайту "Миротворець" за незаконний в'їзд на територію окупованого Криму та участь у пропагандистських заходах.

Наголошується, що Костянтин Райкін відвідував окупований Крим і брав участь разом з президентом РФ Володимиром Путіним у заході, присвяченому зустрічі з кримськими діячами культури. На зустрічі обговорювались питання інтеграції Криму в культурний простір Російської Федерації.

Скріншот поста (facebook.com/myrotvorets.center)

На сайті "Миротворця" опубліковані фотографії, які доводять відвідування Криму Костянтином Райкіним та участь у заходах разом з Володимиром Путіним.

Повідомляється, що про ці зустрічі було відомо ще в 2014 році, але переконливі докази були знайдені лише недавно.

Фото: База "Миротворця" (psb4ukr.org)

Костянтин Райкін – керівник московського театру "Сатирикон", актор театру і кіно, син відомого радянського артиста Аркадія Райкіна. В Росії Костянтин Райкін внесений в інший список – список діячів культури, які регулярно критикують Росію і невтішно відгукуються про її громадян.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в Одесі був зірваний концерт Костянтина Райкіна.

Постраждалих і затриманих в ході зриву концерту не було. Зазначимо, що як тільки активісти увійшли в зал, артист поспішив ретируватися зі сцени. Поліції не вдалося перешкодити задуманому зриву концерту. У підсумку поетична моновистава Костянтина Райкіна "Над балаганом небо..." виявилася зірваною.

Активіст Сергій Стерненко нагадав, що Райкін є "кримнашистом, особою, яка є ворогом України, публічно підтримав анексію Криму".

"Отже, концерт кримнашиста росіянина Райкіна в Одесі зірваний. Тут не будуть виступати ті, хто підтримує вбивць", - написав він.

До речі, Рубана внесли в базу "Миротворця".