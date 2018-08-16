Обрушение моста в Генуе: украинка чудом выжила, но получила серьезную травму

Фото: Обвал моста в Генуе (Getty Images)

Ее жизни ничего не угрожает

В Генуе, вследствие страшной трагедии, когда произошло обрушение автомобильного виадука, погибло более трех десятков человек. Сообщается, что украинцев среди погибших нет. Недавно стало известно о том, что одна украинка находится в больнице с переломом позвоночника. Об этом сообщает ТСН.

Супружеская пара во время обрушения находились на мосту и упали с высоты 80 метров. Их спасение считается чудом.

Видео: украинская пара чудом выжила после обрушения моста в Генуе (youtube.com/ТСН)

"У нас единственная пациентка из Украины. У нее перелом позвоночника, а также перелом ноги. Но ее муж – не украинец, а гражданин Молдовы. Похоже, он живет здесь, в Италии. У него небольшие травмы", - рассказал врач Анжело Гаратороле, работающий в больнице "Сан Марино" в центре Генуи.

Наталье нужна операция, после которой ей надо будет провести в больнице минимум две недели. Жизни девушки ничего не угрожает. Мужу украинки наложили на шею шину.

Фото: Обвал моста в Генуе (ТСН)

Напомним, жители Генуи рассказали, как обрушился мост Моранди.

Обвал автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя произошел 14 августа около полудня. В это время по нему двигались десятки автомобилей. В результате трагедии погибло 38 человек и еще 16 получили травмы.

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