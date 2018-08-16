Обвалення мосту в Генуї: українка дивом вижила, але отримала серйозну травму

Фото: Обвал мосту в Генуї (Getty Images)

Її життю нічого не загрожує

В Генуї, внаслідок страшної трагедії, коли відбулося обвалення автомобільного віадука, загинуло більше трьох десятків людей. Повідомляється, що українців серед загиблих немає. Нещодавно стало відомо про те, що одна українка перебуває в лікарні з переломом хребта. Про це повідомляє ТСН.

Подружня пара під час обвалення перебували на мосту і впали з висоти 80 метрів. Їхній порятунок вважається дивом.

Відео: українська пара дивом вижила після обвалення моста в Генуї (youtube.com/ТСН)

"У нас єдина пацієнтка з України. У неї перелом хребта, а також перелом ноги. Але її чоловік – не українець, а громадянин Молдови. Схоже, він живе тут, в Італії. У нього невеликі травми", - розповів лікар Анжело Гаратороле, який працює в лікарні "Сан-Марино" в центрі Генуї.

Наталії потрібна операція, після якої їй треба буде провести в лікарні щонайменше два тижні. Життю дівчини нічого не загрожує. Чоловікові українки наклали на шию шину.

Фото: Обвал мосту в Генуї (ТСН)

Нагадаємо, жителі Генуї розповіли, як обрушився міст Моранді.

Обвал автомобільного мосту Моранді в італійському місті Генуя стався 14 серпня близько полудня. В цей час по ньому рухалися десятки автомобілів. В результаті трагедії загинуло 38 людей та ще 16 отримали травми.

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