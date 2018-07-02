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В ОБСЕ продолжают работать наблюдатели, которые веселились на свадьбе боевиков

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:23
Фото: OSCE/Evgeniy Maloletka
Фото: OSCE/Evgeniy Maloletka

Они побывали на торжестве террористов в 2016 году

Два наблюдателя ОБСЕ, которые веселились в 2016 году на свадьбе боевиков, продолжают работать в миссии на Донбассе. Об этом сообщил журналист Евгений Спирин на своей странице в Facebook. 

Еще два года назад в ОБСЕ заявили о том, что эти наблюдатели больше не аботают в миссии. Однако это оказалось ложью, поскольку переводчица Евгения Зимич работает консультантом сотрудницы миссии ОБСЕ в Луганской области Дрины Милфолд.

Фото: Дрина Милфорд (facebook.com/mark.spirin.3)

"Знакомьтесь, Дрина Милфорд, сотрудник миссии ОБСЕ в Луганской области. Дрина любит свою работу, селфи пилит в офисе и даже отмечала там свою днюху. Ей для этого украсили офис шариками, купили шампанского и позвали местных сепаров. Тамада, так сказать хороший, и конкурсы интересные. В качестве подарка презентовали казачью папаху. Ту самую, в каких пытали козицынские отморозки украинских солдат, парнишек из ультрас", - написал Спирин.

Фото: Евгения Зимич (facebook.com/mark.spirin.3)

"Но оставим это на ее совести. Интересует консультантка Дрины. А кто это у нас тут? Это Евгения Зимич, которая тусовалась на свадьбе у Бабая. О чем вам мой пост 2016 года. Тогда ОБСЕ отчиталось, что их всех уволили. Но как мы видим, ОБСЕ просто напи*дели", - добавил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/mark.spirin.3)

Напомним, как сеть возмутило застолье сотрудников луганской ОБСЕ.

По случаю празднования, в луганском офисе наблюдателей ОБСЕ  накрытым стол. В сети подчеркнули, что своими действиями представители ОБСЕ нарушают официальный кодекс поведения, который существует в организации.

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Теги: ОБСЕ
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