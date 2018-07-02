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В ОБСЄ продовжують працювати спостерігачі, які веселилися на весіллі бойовиків

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:23
Фото: OSCE/Yevhen Maloletka
Фото: OSCE/Yevhen Maloletka

Вони побували на святі терористів в 2016 році

Два спостерігача ОБСЄ, які веселилися в 2016 році на весіллі бойовиків, продовжують працювати в місії на Донбасі. Про це повідомив журналіст Євген Спірін на своїй сторінці в Facebook.

Ще два роки тому в ОБСЄ заявили про те, що ці спостерігачі більше не аботают в місії. Однак це виявилося брехнею, оскільки перекладачка Євгенія Зимич працює консультантом співробітниці місії ОБСЄ в Луганській області Дрінь Милфолд.

Фото: Дріна Мілфорд (facebook.com/mark.spirin.3)

"Знайомтеся, Дрінь Мілфорд, співробітник місії ОБСЄ в Луганській області. Дрінь любить свою роботу, селфи пиляє в офісі і навіть відзначала там свою днюху. Їй для цього прикрасили офіс кульками, купили шампанського і покликали місцевих сепаров. Тамада, так сказати хороший, і цікаві конкурси. В якості подарунка презентували козацьку папаху. Ту саму, в яких катували козицынские відморозки українських солдатів, парнишек з ультрас", - написав Спірін.

Фото: Євгенія Зимич (facebook.com/mark.spirin.3)

"Але залишимо це на її совісті. Цікавить консультантка Дрінь. А хто це у нас тут? Це Євгенія Зимич, яка тусувалася на весіллі у Бабая. Про що вам мій пост 2016 року. Тоді ОБСЄ відзвітувало, що їх усіх звільнили. Але як ми бачимо, ОБСЄ просто напи*делі", - додав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/mark.spirin.3)

Нагадаємо, як мережа обурило застілля співробітників луганської ОБСЄ.

З нагоди святкування, в луганському офісі спостерігачів ОБСЄ накритий стіл. У мережі наголосили, що своїми діями представники ОБСЄ порушують офіційний кодекс поведінки, який існує в організації.

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