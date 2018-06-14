"Очень плохие новости": умер легендарный украинский доброволец

Боец был народным героем Украины

Скончался известный доброволец Владимир Галаган с позывным "Душман". Об этом сообщила Таня Власова на своей странице в социальной сети Facebook.

Умер легендарный украинский доброволец, народный герой Украины, боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Владимир Галаган с позывным "Душман".

Фото: Владимир Галаган (facebook.com/Владимир Душман Галаган)

Известно, что Владимир Галаган тяжело болел. У него было онкологическое заболевание позвоночника. Метастазы проросли почти во все позвонки.

Владимир Галаган с позывным "Душман" был активным участником Революции Достоинства. В 2014 году одним из первых встал на защиту страны от российской агрессии. Позже к нему присоединился и его сын.

Воевал на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор". Участвовал в боях возле села Пески. Принимал участие в освобождении сел Водяное и Широкино в должности командира первой роты 8-го отдельного батальона "Аратта". В 2016 году получил четвертую контузию во время операции возле села Водяное.

Не так давно у Галагана обнаружили серьезное заболевание позвоночника. Друзья и собратья собирали ему деньги на лечение.

Скриншот поста (facebook.com/tanya.vlasyuk)

Напомним, на Донбассе погиб 29-летний боец "Правого сектора".

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