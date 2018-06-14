"Дуже погані новини": помер легендарний український доброволець

Боєць був народним героєм України

Помер відомий доброволець Володимир Галаган з позивним "Душман". Про це повідомила Таня Власова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Помер легендарний український доброволець, народний герой України, боєць 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта" Володимир Галаган з позивним "Душман".

Фото: Володимир Галаган (facebook.com/Владимир Душман Галаган)

Відомо, що Володимир Галаган тяжко хворів. У нього було онкологічне захворювання хребта. Метастази проросли майже у всі хребці.

Володимир Галаган з позивним "Душман" був активним учасником Революції Гідності. У 2014 році одним з перших став на захист країни від російської агресії. Пізніше до нього приєднався і його син.

Воював на Донбасі у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у боях біля села Піски. Брав участь у визволенні сіл Водяне і Широкіно на посаді командира першої роти 8-го окремого батальйону "Аратта". У 2016 році отримав четверту контузію під час операції біля села Водяне.

Не так давно у Галагана виявили серйозне захворювання хребта. Друзі і побратими збирали йому гроші на лікування.

Скріншот поста (facebook.com/tanya.vlasyuk)

Нагадаємо, на Донеччині загинув 29-річний боєць "Правого сектору".

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