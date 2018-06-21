"Очень трудно": журналист из Индии пожаловался на необразованность россиян

Журналист пристыдил россиян за незнание английского языка

Журналист популярного индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад пожаловался на незнание россиянами английского языка. Об этом журналист, который приехал в Российскую Федерацию, чтобы освещать события Чемпионата мира по футболу 2018, в беседе с корреспондентом одного из российских изданий.

"Да, люди здесь действительно не говорят по-английски. Мы, журналисты, приехали сюда, чтобы писать не только о футболе, но и о стране и людях, которые тут живут. Сложно это делать, потому что местные жители не владеют английским, а я не владею русским... Очень трудно найти контакт, и мне довольно проблематично узнать их мнение о разных вещах", - сказал Псарад.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в регионах этой страны очень сложно найти человека, владеющего любым иностранным языком.

"Конечно, в Москве некоторые люди разговаривают на английском, но в таких городах, как, например, Нижний Новгород выполнять свою работу становится чрезвычайно трудно", - резюмировал индиец.

Журналист из Индии об английском языке в России

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