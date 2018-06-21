"Дуже важко": журналіст з Індії поскаржився на неосвіченість росіян

Журналіст присоромив росіян за незнання англійської мови

Журналіст популярного індійського видання The New Indian Express Вішну Псарад поскаржився на незнання росіянами англійської мови. Про це журналіст, який приїхав в Російську Федерацію, щоб висвітлювати події Чемпіонату світу з футболу 2018, в бесіді з кореспондентом одного з російських видань.

"Так, люди тут справді не говорять по-англійськи. Ми, журналісти, приїхали сюди, щоб писати не тільки про футбол, але й про країну і людей, які тут живуть. Складно це робити, тому що місцеві жителі не володіють англійською, а я не володію російською... Дуже важко знайти контакт, і мені досить проблематично дізнатися їх думку про різні речі", - сказав Псарад.

Крім того, він звернув увагу на те, що в регіонах цієї країни дуже складно знайти людину, що володіє будь-якою іноземною мовою.

"Звичайно, в Москві деякі люди розмовляють англійською, але в таких містах, як, наприклад, Нижній Новгород виконувати свою роботу стає надзвичайно важко", - резюмував індієць.

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Раніше Styler писав про те, що російський журналіст і видеоблогер Юрій Дудь вважає, що "росіяни і українці - брати навік".

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