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"Дуже важко": журналіст з Індії поскаржився на неосвіченість росіян

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:19
Кадр з відео
Кадр з відео

Журналіст присоромив росіян за незнання англійської мови

Журналіст популярного індійського видання The New Indian Express Вішну Псарад поскаржився на незнання росіянами англійської мови. Про це журналіст, який приїхав в Російську Федерацію, щоб висвітлювати події Чемпіонату світу з футболу 2018, в бесіді з кореспондентом одного з російських видань.

"Так, люди тут справді не говорять по-англійськи. Ми, журналісти, приїхали сюди, щоб писати не тільки про футбол, але й про країну і людей, які тут живуть. Складно це робити, тому що місцеві жителі не володіють англійською, а я не володію російською... Дуже важко знайти контакт, і мені досить проблематично дізнатися їх думку про різні речі", - сказав Псарад.

Крім того, він звернув увагу на те, що в регіонах цієї країни дуже складно знайти людину, що володіє будь-якою іноземною мовою.

"Звичайно, в Москві деякі люди розмовляють англійською, але в таких містах, як, наприклад, Нижній Новгород виконувати свою роботу стає надзвичайно важко", - резюмував індієць.

Журналіст з Індії про англійську мову в Росії

Раніше Styler писав про те, що російський журналіст і видеоблогер Юрій Дудь вважає, що "росіяни і українці - брати навік".

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