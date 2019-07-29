Очередное похолодание: синоптики сообщили о резкой перемене погоды

Иллюстративное фото (instagram.com spfreshnews)

Атмосферный фронт принесет в Украину осадки и снижение температуры

Погода в Украине 30 июля изменится с жаркой на прохладную, грядет очередное похолодание. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко. В северных областях и на Западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит +25 +28 градусов. На Юге жара еще немного продержится, температура воздуха будет днем до +33 градусов.

"Жаркий день повсеместно в Украине - только сегодня. Ближайшая перспектива показывает на вхождение очередного похолодания. За холодным атмосферным фронтом - на первой карте - уже завтра, 30 июля, начнет распространяться прохладнее воздуха. В северных областях и на Западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит +25 +28 градусов. В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится. днем 29 +33 градуса", - написала Диденко.

Фото: Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщила, что с 1 августа жара уйдет из страны.

"Уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов. Кратковременные дожди с грозами 30 июля тянутся за фронтом. Завтра утром и днем ​​они вероятны на Западе, Севере и в Центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят Юг и Восток", - отметила синоптик.

30 июля в Киеве будет +26 градусов, дальше погода будет все свежее и свежее.

"В Киеве завтра жара ослабеет до +26 градусов (вторая карта). В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально. Так что ближайшую неделю, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими. Поэтому ловим сегодня летнюю жару, потому что завтра за ней придется ехать на Юг", - подитожила Диденко.

Фото: Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, непогода в Киеве 29 июля практически привела к остановке транспорта на основных дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Читайте также, что синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве