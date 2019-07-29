Чергове похолодання: синоптики повідомили про різку зміну погоди

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com spfreshnews)

Атмосферний фронт принесе в Україну опади і зниження температури

Погода в Україні 30 липня зміниться з жаркою на прохолодну, гряде чергове похолодання. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко. У північних областях та на Заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і складе +25 +28 градусів. На Півдні спека ще трохи протримається, температура повітря вдень до +33 градусів.

"Спекотний день повсюди в Україні - лише сьогодні.

Найближча перспектива показує на входження чергового похолодання.

За холодним атмосферним фронтом - на першій карті - вже завтра, 30 липня, почне поширюватися прохолодніше повітря. У північних областях та на Заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів.У південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях спека завтра ще затримається. вдень +29+33 градуси.

Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком Півдня", - написала Діденко.

Фото: Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Синоптик повідомила, що з 1 серпня спека піде з країни.

"І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів. Короткочасні дощі з грозами 30 липня тягнутимуться за фронтом. Завтра вранці та вдень вони ймовірні на Заході, Півночі та в Центрі, а впродовж дня і до вечора фронт прогинатиметься у південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять Південь та Схід", - зазначила синоптик.

30 липня в Києві буде +26 градусів, далі погода буде все свіжіша і свіжіша.

"У Києві завтра спека послабне до +26 градусів (друга карта).

Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі локально. Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими. Тому ловимо сьогодні літню спеку, бо вже завтра за нею доведеться їхати аж на Південь", - підсумувала Діденко.

Фото: Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, негода в Києві 29 липня практично призвела до зупинки транспорту на основних дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

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