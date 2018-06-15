Отец одного из них начал помогать

В Одессе дети забросали камнями бездомного мужчину. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Трагедия случилась вечером, 13 июня. В Старобазарном сквере города Одессы дети начали забрасывать камнями бездомных мужчин. Один из бездомных погнался за 10-летним мальчиком.

Как сообщили очевидцы, мальчик пожаловался отцу на бездомного парня, а тот в ответ стал избивать бомжа, прямо на глазах у детей и у матери ребенка.

Кроме того, свидетели происшествия сообщили, что бездомный мужчина просил пощады.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что это был молодой парень.

Это подтвердили и на одном из одесских форумов.

"Дети бросали камнями в бездомных. Один из них пожаловался отцу (10 лет). А этот папа стал избивать бездомного, который просил пощады. А мама мальчика и остальные просто наблюдали, как папаша-бугай отправил на тот свет несчастного. Потом они просто сбежали, но, думаю, их найдут", — пишут свидетели.

На месте происшествия работает полиция.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка.

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