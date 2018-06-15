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В Одесі діти закидали камінням безхатченка

STYLERLIFE        15.06.2018 - 13:10
Фото: Бомж (twitter.comINformerSev)
Фото: Бомж (twitter.comINformerSev)

Батько одного з них почав допомагати

В Одесі діти закидали камінням бездомного чоловіка. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua.

Трагедія сталася ввечері, 13 червня. У Старобазарному сквері міста Одеси діти почали закидати камінням бездомних чоловіків. Один з бездомних погнався за 10-річним хлопчиком.

Як повідомили очевидці, хлопчик поскаржився батькові на бездомного хлопця, а той у відповідь почав бити бомжа, прямо на очах у дітей і у матері дитини.

Крім того, свідки події повідомили, що бездомний чоловік просив пощади.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Відомо, що це був молодий хлопець.

Це підтвердили і на одному з одеських форумів.

"Діти кидали камінням у бездомних. Один з них поскаржився батькові (10 років). А цей тато став бити безхатченка, який просив пощади. А мама хлопчика і інші просто спостерігали, як татусь-бугай відправив на той світ нещасного. Потім вони просто втекли, але, думаю, їх знайдуть", — пишуть свідки.

На місці події працює поліція.

Нагадаємо, у Тернопільській області правоохоронці жорстоко побили 13-річного підлітка.

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Теги: бомж, бездомные, Одеса
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