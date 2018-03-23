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В Одессе из маршрутки на ходу выпала пассажирка

STYLERLIFE        23.03.2018 - 17:16
Фото: Маршрутка и место инцидента (facebook.com 7channel.odessa)
Фото: Маршрутка и место инцидента (facebook.com 7channel.odessa)

Женщину госпитализировали в больницу

В пятницу, 23 марта в центре Одессы из салона маршрутки №145 выпала женщина. Об этом сообщает "7 канал" со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы говорят, что водитель забыл закрыть двери и начал движение. Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу.

В полиции подтвердили инцидент. На месте происшествия работает следователь. Выясняются подробности.

Фото: Маршрутка и место инцидента (7kanal.com.ua)

"Данный факт подтверждаем. На месте работает следователь", — сообщили в патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что в сети возмутились состоянием общественного транспорта в Запорожье. Также местные жители выложили фото транспорта этого маршрута, который, по мнению пассажиров, находится в ужасном состоянии.

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Теги: Одесса, маршрутка
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