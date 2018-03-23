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В Одесі з маршрутки на ходу випала пасажирка

STYLERLIFE        23.03.2018 - 17:16
Фото: Маршрутка і місце інциденту (facebook.com 7channel.odessa)
Фото: Маршрутка і місце інциденту (facebook.com 7channel.odessa)

Жінку госпіталізували до лікарні

У п'ятницю, 23 березня у центрі Одеси з салону маршрутки №145 випала жінка. Про це повідомляє "7 канал" з посиланням на очевидців.

Очевидці кажуть, що водій забув закрити двері і почав рух. Постраждалу з травмою ноги госпіталізували в лікарню.

У поліції підтвердили інцидент. На місці події працює слідчий. З'ясовуються подробиці.

Фото: Маршрутка і місце інциденту (7kanal.com.ua)

"Цей факт підтверджуємо. На місці працює слідчий", — повідомили в патрульній поліції.

Раніше повідомлялося, що в мережі обурилися станом громадського транспорту в Запоріжжі. Також місцеві жителі виклали фото транспорту цього маршруту, який, на думку пасажирів, знаходиться в жахливому стані.

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Теги: Одеса, маршрутка
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