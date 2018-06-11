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В Одессе похитили знаменитого кота Жванецкого

STYLERLIFE        11.06.2018 - 16:50
Фото: Михаил Жванецкий (wikimedia.org)
Фото: Михаил Жванецкий (wikimedia.org)

Грабители изуродовали подоконник

В Одессе неизвестные похитили скульптуру любимого кота Михаила Жванецкого. Об этом сообщает сайт "Культурометр".

Неизвестные грабители похитили скульптуру любимого кота Михаила Жванецкого, которую установили в апреле этого года на подоконнике Всемирного клуба одесситов на улице Маразлиевской.

Автор этой достопримечательности – одесский скульптор Татьяна Штыркало. Она изобразила любимого кота Михаила Жванецкого – Мориса, спящим на знаменитом портфеле сатирика, из которого он во время концертов достает свои рукописи.

Скульптура была расположена так, чтобы ее легко можно было увидеть с угла улиц Маразлиевской и Базарной.

Татьяна Штыркало специально создала кота из пластика, чтобы у воров не было соблазна похитить скульптуру, но ее все равно украли.

 

Фото: Скульптура кота Мориса (culturemeter.od.ua)

Кот Морис был установлен в рамках проекта "Город скульптур", который финансируется за счет "Общественного бюджета". Ранее в Одессе была установлена скульптура кошки Базарины, которая обитала в мясном отделе рынка, а также фигуры разноцветных улиток и скульптуру "Мечтатель".

Кстати, украинский город украсили необычными живыми скульптурами.

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Теги: кот, Одесса, сатира
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