В Одесі викрали знаменитого кота Жванецького

Грабіжники знівечили підвіконня

В Одесі невідомі викрали скульптуру улюбленого кота Михайла Жванецького. Про це повідомляє сайт "Культурометр".

Невідомі грабіжники викрали скульптуру улюбленого кота Михайла Жванецького, яку встановили у квітні цього року на підвіконні Всесвітнього клубу одеситів на вулиці Маразліївській.

Автор цієї пам'ятки – одеський скульптор Тетяна Штиркало. Вона зобразила улюбленого кота Михайла Жванецького – Моріса, сплячим на знаменитому портфелі сатирика, з якого він під час концертів дістає свої рукописи.

Скульптура була розташована так, щоб її легко можна було побачити з кута вулиць Маразліївської і Базарної.

Тетяна Штиркало спеціально створила кота з пластику, щоб у злодіїв не було спокуси викрасти скульптуру, але її все одно вкрали.

Фото: Скульптура кота Моріса (culturemeter.od.ua)

Кіт Моріс був встановлений в рамках проекту "Місто скульптур", який фінансується за рахунок Громадського бюджету". Раніше в Одесі була встановлена скульптура кішки Базаріни, яка жила в м'ясному відділі ринку, а також фігури різнокольорових равликів і скульптуру "Мрійник".

До речі, українське місто прикрасили незвичайними живими скульптурами.

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