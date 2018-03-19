Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одессе пропал 14-летний подросток (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:48
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Мальчик был воспитанником детского центра и сбежал по дороге в заведение

В Одессе пропал воспитанник детского центра Чевжик Максим Дмитриевич, 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что 19 марта этого года мальчик сбежал по дороге в заведение. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, волосы русые, глаза серо-голубые.
Был одет: в куртку черного цвета, серый шарф, черные джинсы и ботинки черного цвета.

Фото: Максим Чевжик (od.npu.gov.ua)

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Чевжика, просят сообщить в полицию по телефонам: "102", (048) 766-89-98 (дежурная часть Киевского ОП города Одессы), (048) 709-51-20.

Напомним, что в Одесской области пропала 17-летняя Анна Виленская. Пропавшую разыскивают в Овидиопольском районе. Девушка 2001 года рождения вышла из дома и не вернулась.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Пропагандируется Новороссия": соцсети возмутились детскими учебниками в Одессе В Киеве пропал 23-летний студент (фото)
Теги: пропал, Одесса
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top