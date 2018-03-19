В Одессе пропал 14-летний подросток (фото)

Мальчик был воспитанником детского центра и сбежал по дороге в заведение

В Одессе пропал воспитанник детского центра Чевжик Максим Дмитриевич, 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что 19 марта этого года мальчик сбежал по дороге в заведение. К настоящему времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет: в куртку черного цвета, серый шарф, черные джинсы и ботинки черного цвета.

Фото: Максим Чевжик (od.npu.gov.ua)

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Чевжика, просят сообщить в полицию по телефонам: "102", (048) 766-89-98 (дежурная часть Киевского ОП города Одессы), (048) 709-51-20.

Напомним, что в Одесской области пропала 17-летняя Анна Виленская. Пропавшую разыскивают в Овидиопольском районе. Девушка 2001 года рождения вышла из дома и не вернулась.