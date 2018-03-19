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В Одесі пропав 14-річний підліток (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:48
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопчик був вихованцем дитячого центру і втік по дорозі в заклад

В Одесі пропав вихованець дитячого центру Чевжик Максим Дмитрович, 2004 року народження. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.

Повідомляється, що 19 березня цього року хлопчик втік по дорозі в заклад. До теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

Прикмети зниклої дитини: зріст 150 см, волосся русяве, очі сіро-блакитні.
Був одягнений: в куртку чорного кольору, сірий шарф, чорні джинси і черевики чорного кольору.

Фото: Максим Чевжик (od.npu.gov.ua)

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Максима Чевжика, просять повідомити в поліцію за телефонами: "102", (048) 766-89-98 (чергова частина Київського ВП міста Одеси), (048) 709-51-20.

Нагадаємо, що в Одеській області пропала 17-річна Ганна Віленська. Розшукують зниклу в Овідіопольському районі. Дівчина 2001 року народження вийшла з дому і не повернулася.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: пропал, Одеса
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