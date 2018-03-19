В Одесі пропав 14-річний підліток (фото)

Хлопчик був вихованцем дитячого центру і втік по дорозі в заклад

В Одесі пропав вихованець дитячого центру Чевжик Максим Дмитрович, 2004 року народження. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Одеської області.

Повідомляється, що 19 березня цього року хлопчик втік по дорозі в заклад. До теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

Прикмети зниклої дитини: зріст 150 см, волосся русяве, очі сіро-блакитні.

Був одягнений: в куртку чорного кольору, сірий шарф, чорні джинси і черевики чорного кольору.

Фото: Максим Чевжик (od.npu.gov.ua)

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Максима Чевжика, просять повідомити в поліцію за телефонами: "102", (048) 766-89-98 (чергова частина Київського ВП міста Одеси), (048) 709-51-20.

Нагадаємо, що в Одеській області пропала 17-річна Ганна Віленська. Розшукують зниклу в Овідіопольському районі. Дівчина 2001 року народження вийшла з дому і не повернулася.