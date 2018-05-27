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В Одессе сорвался лифт с пассажирами: пострадал ребенок

STYLERLIFE        27.05.2018 - 12:57
Фото: (pixabay.com/StockSnap)
Фото: (pixabay.com/StockSnap)

В результате неисправности лифта пострадало трое жильцов дома

В Одессе в ночь на воскресенье, 27 мая, с высоты третьего этажа упал пассажирский лифт. В нем находились жители дома, включая восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает местное издание "7 канал".

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и спасатели. В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.

Отмечается, что двери подъемника вскрыли работники специальной службы. Людей передали для установления физического состояния медикам, однако особых жалоб на травмы от пострадавших не поступило.

Напомним, что ранее в Одессе произошел похожий случай. В родильном доме №5 в Одессе разбился заведующий хозяйственной частью из-за неосторожности при самостоятельной попытке устранить неисправность лифта.

Сотрудница учреждения, отвечающая за перевозку рожениц и работников, обнаружила факт поломки лифта и сразу же обратилась в сервисную службу, сообщив об аварии заведующему хозяйством роддома.

По имеющейся информации спустя немного времени мужчина был обнаружен мертвым в шахте лифта. Сообщается, что 49-летний сотрудник принялся чинить поломку до приезда лифтеров. В ходе ремонтных работ он сорвался и упал в шахту глубиной 4,5 метра. По результатам исследования, мужчина получил смертельную травму головы и быстро скончался.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: происшествие, лифт, шахта
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