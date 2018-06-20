В Одессе украинские солдаты декоммунизировали военную часть (фото)

Военные решили избавиться от наследия СССР

В Одессе 20 июня на здании управления Западной военно-морской базы, расположенной на Приморской улице, военнослужащий, стоя на лестнице, молотком сбил лепнину в виде советских звезд. Об этом сообщил общественный активист Григорий Козьма на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/grig.cozma

Военные рассказали, что таким способом осуществляется декоммунизация.

"Едем, вдруг видим - декоммунизация в действии. Остановились, предложили помощь. Военные ответили, что с нечистью, справятся сами. Постояли чуть, порадовали глаз и поехали дальше", - пишет Козьма.

Фото: facebook.com/grig.cozma

"При этом родилась новая поговорка отвечающая вызовам современности: "Вечно можно смотреть на три вещи: на протесты, на обыски НАБУ, и на то как валят "совок", - иррнизирует активист.

Скриншот поста (facebook.com/grig.cozma)

Пользователи соцсети поддержали действия военных и выразили свое мнение по этому поводу.

"Декоммунизировать нужно тоталитарные институты. Символика в них занимает последнее место. Впереди стоят модели поведения, которые хранятся в институтах и воспроизводятся из поколения в поколение", - считает Юрий Христензен.

Скриншот комментариев (facebook.com/grig.cozma)

Отметим, Западная военно-морская база ВМС Украины создана 10 апреля 1994 года после провокационных действий Черноморского флота Российской Федерации и попыток незаконного вывоза военного имущества.

Опубліковано Grig Cozma 19 червня 2018 р.

"До этого 8-9 апреля 1994 года состоялось силовое противостояние, связанное с похищением российскими военными радионавигационного оборудования западной части Черного моря. Решающую роль в этих событиях сыграл командующий ВМС Украины вице-адмирал Владимир Безкоровайный, который непосредственно руководил прекращением противоправных действий российских военных в Одессе", - уточнили в местном издании "Думская".

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