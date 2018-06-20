В Одесі українські солдати декомунізували військову частину (фото)

Військові вирішили позбутися від спадщини СРСР

В Одесі 20 червня на будівлі управління Західної військово-морської бази, розташованої на Приморській вулиці, військовослужбовець, стоячи на сходах, молотком збив ліпнину у вигляді радянських зірок. Про це повідомив громадський активіст Григорій Козьма на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/grig.cozma

Військові розповіли, що таким способом здійснюється декомунізація.

"Їдемо, раптом бачимо - декомунізація в дії. Зупинилися, запропонували допомогу. Військові відповіли, що з нечистю, що впораються самі. Постояли трохи, порадували око і поїхали далі", - пише Козьма.

Фото: facebook.com/grig.cozma

"При цьому народилася нова приказка відповідає викликам сучасності: "можна Вічно дивитися на три речі: на протести, на обшуки НАБУ, і на те як валять "совок", - иррнизирует активіст.

Скріншот поста (facebook.com/grig.cozma)

Користувачі соцмережі підтримали дії військових і висловили свою думку з цього приводу.

"Декомунізовувати потрібно тоталітарні інституції. Символіка в них займає останнє місце. Попереду стоять моделі поведінки, які зберігаються в інститутах і відтворюються з покоління в покоління", - вважає Юрій Христензен.

Скріншот коментарів (facebook.com/grig.cozma)

Зазначимо, Західна військово-морська база ВМС України створено 10 квітня 1994 року після провокаційних дій Чорноморського флоту Російської Федерації і спроб незаконного вивезення військового майна.

Опубліковано Grig Cozma 19 червня 2018 р.

"До цього 8-9 квітня 1994 року відбулося силове протистояння, пов'язане з викраденням російськими військовими радіонавігаційного обладнання західної частини Чорного моря. Вирішальну роль у цих подіях відіграв командувач ВМС України віце-адмірал Володимир Безкоровайний, який безпосередньо керував припиненням протиправних дій російських військових в Одесі", - уточнили в місцевому виданні "Думская".

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