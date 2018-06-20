Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі українські солдати декомунізували військову частину (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 20:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Військові вирішили позбутися від спадщини СРСР

В Одесі 20 червня на будівлі управління Західної військово-морської бази, розташованої на Приморській вулиці, військовослужбовець, стоячи на сходах, молотком збив ліпнину у вигляді радянських зірок. Про це повідомив громадський активіст Григорій Козьма на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/grig.cozma

Військові розповіли, що таким способом здійснюється декомунізація.

"Їдемо, раптом бачимо - декомунізація в дії. Зупинилися, запропонували допомогу. Військові відповіли, що з нечистю, що впораються самі. Постояли трохи, порадували око і поїхали далі", - пише Козьма.

Фото: facebook.com/grig.cozma

"При цьому народилася нова приказка відповідає викликам сучасності: "можна Вічно дивитися на три речі: на протести, на обшуки НАБУ, і на те як валять "совок", - иррнизирует активіст.

Скріншот поста (facebook.com/grig.cozma)

Користувачі соцмережі підтримали дії військових і висловили свою думку з цього приводу.

"Декомунізовувати потрібно тоталітарні інституції. Символіка в них займає останнє місце. Попереду стоять моделі поведінки, які зберігаються в інститутах і відтворюються з покоління в покоління", - вважає Юрій Христензен.

Скріншот коментарів (facebook.com/grig.cozma)

Зазначимо, Західна військово-морська база ВМС України створено 10 квітня 1994 року після провокаційних дій Чорноморського флоту Російської Федерації і спроб незаконного вивезення військового майна.

 

 

Опубліковано Grig Cozma 19 червня 2018 р.

"До цього 8-9 квітня 1994 року відбулося силове протистояння, пов'язане з викраденням російськими військовими радіонавігаційного обладнання західної частини Чорного моря. Вирішальну роль у цих подіях відіграв командувач ВМС України віце-адмірал Володимир Безкоровайний, який безпосередньо керував припиненням протиправних дій російських військових в Одесі", - уточнили в місцевому виданні "Думская".

Скільки українських політв'язнів в РФ

Українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії (фото) В Одесі активісти-вандали знесли будівлю під час мирного флешмобу (відео)
Теги: Одеса, военные, декоммунизация
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся