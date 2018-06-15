На одесском пляже пенсионер домогался к 12-летней девочке

72-летний мужчина несколько дней подряд приставал к ребенку с неприличными разговорами

В Одессе, на одном из местных пляжей 72-летний пенсионер приставал с непристойными разговорами к 12-летней девочке. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

72-летний мужчина несколько дней подряд приставал с разговорами к малолетней девочке, а во время последней встречи решился коснуться ее тела.

Правоохранители рассказали, что во время патрулирования пляжа "Аркадия" к велопатрулю обратился охранник пляжа, который заявил, что видел, как пожилой мужчина приставал с разговорами к ребенку, который находился на пляже без сопровождения взрослых. Заявитель пояснил, что когда подошел к ней, мужчина ушел, а девочка попросила помощи.

Работникам полиции 12-летняя одесситка призналась, что несколько дней назад к ней подошел незнакомый дедушка, на протяжении трех дней он общался с ней на неприличные темы, во время последней встречи коснулся ее тела.

По внешнему описанию, которое дал охранник, полицейские очень быстро задержали подозреваемого. Во время допроса мужчина подтвердил слова ребенка.

Мать девочки, узнав о случившемся, написала заявление в полицию. Сейчас пострадавшая должна пройти медицинский осмотр.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители задержали извращенца-пенсионера.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что в Виннице местные жители задержали педофила. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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