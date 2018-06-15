На одеському пляжі пенсіонер домагався до 12-річної дівчинки

72-річний чоловік кілька днів поспіль чіплявся до дитини з непристойними розмовами

В Одесі, на одному з місцевих пляжів 72-річний пенсіонер чіплявся з непристойними розмовами до 12-річної дівчинки. Про це передає прес-служба поліції регіону.

72-річний чоловік кілька днів поспіль чіплявся з розмовами до малолітньої дівчинки, а під час останньої зустрічі наважився торкнутися її тіла.

Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання пляжу "Аркадія" до велопатруля звернувся охоронець пляжу, який заявив, що бачив, як літній чоловік приставав з розмовами до дитини, яка перебувала на пляжі без супроводу дорослих. Заявник пояснив, що коли підійшов до неї, чоловік пішов геть, а дівчинка попросила допомоги.

Працівникам поліції 12-річна одеситка зізналася, що кілька днів тому до неї підійшов незнайомий дідусь, впродовж трьох днів він спілкувався з нею на непристойні теми, під час останньої зустрічі торкнувся її тіла.

За зовнішнім описом, який надав охоронець, поліцейські дуже швидко затримали підозрюваного. Під час допиту, чоловік підтвердив слова дитини.

Мати дівчинки, дізнавшись про те, що сталося, написала заяву до поліції. Наразі постраждала має пройти медичний огляд.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохоронці затримали збоченця-пенсіонера.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство триває", - повідомили в прес-службі поліції.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці місцеві жителі затримали педофіла. Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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