Огурцы, грибы, кабачки: лучшие рецепты маринованных вкусностей на зиму

Сезон заготовок на зиму в разгаре, а овощи дешевеют с каждым днем, поэтому предлагаем вам самые лучшие рецепты закруток из огурцов, кабачков и грибов.

Ингредиенты, пошаговое приготовление на фото и видео - смотрите ниже в нашем материале Styler.

Маринованные огурцы с перцем

Как пишет Скарбничка рецептів, такие огурцы больше похожи на салат и подойдут в качестве идеальной закуски к праздничному столу или на каждый день.

Необходимые продукты:

Огурцы 2 кг (ориентировочно)

Перец сладкий - 1 кг

Вода - 2 л

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 1,5 стакана

Уксус - 200-250 мл (по вкусу) 9%

Масло растительное - 1,5 стакана

Пошаговый процесс приготовления

Огурцы помойте, залейте водой со щепоткой соли на пару часов. На ночь не стоит оставлять - просто на пару часов.

Овощерезкой или тонким ножом нарежьте на тонкие пластины, шириной не более 0,5-0,7 см.

Сладкий перец очистите от семян, помойте. Нарежьте на половинки, затем соломкой - вдоль, по всей длине, чтобы получить аккуратные длинные полоски шириной 1-2 см.

Хорошо смотрится красный перец, или красный и желтый.

В стерилизованные банки плотно уложите огурцы, чередуя с ломтиками перца - закладывая вдоль. Наполните банки плотно, чтобы не было "пустот", но так, чтобы поместился маринад.

Приготовьте маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус, вскипятите, влейте масло. Дайте прокипеть пару минут.

Залейте кипящим маринадом огурцы по "плечики", оставляя около 1,5 см, дайте постоять минут 5-10 под крышками (незакрученными), затем пастеризуйте.

Банки емкостью 0,5 л пастеризовать около 10-12 минут., 1 л - 12 мин, 1,5 -2 л - от 15 до 20 минут.

Закатайте, переверните и укутайте теплым полотенцем.

Быстрые маринованные огурцы "от бабушки"

По словам кулинарки Лилии Цвит здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляются сразу в банку. Получаются всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо хранятся.

Ингредиенты на 1 л:

Соцветия укропа - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Корень хрена - 2 см

Корень петрушки - 2 см

Чеснок - 4 зубца

Душистый перец - 3 шт.

Кориандр - щепотка

Горчица - 0,5 ч. л.

Гвоздика - 1 шт.

Для маринования на 1 л банку:

1 ст. л. соли без верха

1 ст. л. сахара

2 ст. л. уксуса 9%

Как мариновать огурцы

Замочите огурцы в прохладной воде на два часа для хрусткости. Срежьте кончики огурцов.

Разложите на дно банок все специи. Сверху уложите огурцы. Сверху посыпьте солью, сахаром, вылейте уксус.

Залейте огурцы кипятком и прикройте чистыми крышками. Поставьте огурцы стерилизовать (10 минут для литровых банок), закатайте.

Маринованные грибы, которые не темнеют (для любых грибов)

На 1-1,2 кг сырых грибов:

Вода для отваривания грибов - 0,6 л

Соль - 1/3 ст. л. соли

Для маринада:

Вода - 0,5 л

Соль - 20 г

Сахар - 30 г

Уксус 9% - 50 г

Пряности в каждую банку (0,5-0,7 л):

Лавровый лист - 1/2 шт.

Душистый перец - 2 горошины

Гвоздика - 1 бутон

Черный перец горошком - несколько штук

Чеснок - 1 зубчик (по желанию)

Пошаговое приготовление

По рецепту с сайта Plyashka.com, переберите грибы (например, шампиньоны), помойте. Отварите в подсоленной воде, снимая пенку. Варите маленькие грибы 15 минут, а большие - 30 минут.

После варки их можно слить на дуршлаг и при необходимости промыть.

Теперь приготовьте маринад: добавьте в воду соль, сахар, уксус, перемешайте и когда закипит, положите в маринад грибы. Варите 15 минут после закипания.

Пока грибы варятся в маринаде, выставьте на стол заранее простерилизованные банки, подготовьте простерилизованные крышки.

На дно каждой банки положите специи, чеснок порезанный пластинками.

Через 15 минут варки в маринаде, не выключая плиту, раскладывайте грибы в стерилизованные банки до верха и под самую шейку заливайте кипящим маринадом.

Герметично закрывайте банки крышками и оставьте на столе до полного остывания. Стерилизовать и укутывать их не надо.

Этим способом можно мариновать практически любые грибы - шампиньоны, вешенки, белые, подберезовики, маслята, опята, лисички, и т. д.

Хранить маринованные грибы нужно в прохладном темном месте.

Маринованные кабачки на вкус как белые грибы

Как пишет сайт ReceptyDoma, этим необычным рецептом можно удивить всю семью.

Нам понадобятся:

Молодые кабачки - 1,5 кг

Чеснок - 4 зубчика

Острый перец чили - 1 шт.

Укроп и петрушка - по небольшому пучку

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Молотый черный перец - 1 ч. л.

Масло - 120 мл

Уксус 9% - 120 мл

Как приготовить маринованные кабачки

Вымойте кабачки, нарежьте кубиками и сложите в миску.

Измельчите чеснок через пресс и добавьте к кабачкам. Далее добавьте соль, сахар, перец. Полейте смесь уксусом.

Перец чили помойте, почистите и нарежьте кольцами. Измельчите зелень. Смешайте все с кабачками и оставьте на 3 часа.

Подготовьте банки и крышки - помойте и простерилизуйте.

Разложите кабачки по подготовленным банкам, залейте соком. Желательно простерилизовать примерно 8 минут в кастрюле с водой.

Далее достаньте банки и закрутите. Переверните крышкой вниз и оберните одеялом и дайте остыть.

Такие кабачки можно есть как обычную закуску, а можно добавлять к салатам.

Самый простой рецепт маринованных кабачков (для любых овощей)

По рецепту кулинара Оксаны Дорош, так можно готовить не только кабачки, но и отдельно помидоры, огурцы, перец, кабачки, а можно ассорти.

Нам понадобится на 1 литровую банку:

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Уксус 9% - 3 ст. л.

Зелень (укроп или петрушка)

Репчатый лук - 2-3 кольца

Перец горошком - 10 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Пошаговое приготовление

На дно банки выложите зонтик укропа (или петрушку), 2-3 кольца репчатого лука, 10 штук черного перца горошком, лавровый лист. Затем выложите наши овощи.

Заливаем холодной водой из-под крана. Затем стерилизуем 10 минут.

Закрываем. Укутывать не нужно.