Огурцы, грибы, кабачки: лучшие рецепты маринованных вкусностей на зиму
Сезон заготовок на зиму в разгаре, а овощи дешевеют с каждым днем, поэтому предлагаем вам самые лучшие рецепты закруток из огурцов, кабачков и грибов.
Ингредиенты, пошаговое приготовление на фото и видео - смотрите ниже в нашем материале Styler.
Маринованные огурцы с перцем
Как пишет Скарбничка рецептів, такие огурцы больше похожи на салат и подойдут в качестве идеальной закуски к праздничному столу или на каждый день.
Необходимые продукты:
- Огурцы 2 кг (ориентировочно)
- Перец сладкий - 1 кг
- Вода - 2 л
- Соль - 2 ст. л.
- Сахар - 1,5 стакана
- Уксус - 200-250 мл (по вкусу) 9%
- Масло растительное - 1,5 стакана
Пошаговый процесс приготовления
Огурцы помойте, залейте водой со щепоткой соли на пару часов. На ночь не стоит оставлять - просто на пару часов.
Овощерезкой или тонким ножом нарежьте на тонкие пластины, шириной не более 0,5-0,7 см.
Сладкий перец очистите от семян, помойте. Нарежьте на половинки, затем соломкой - вдоль, по всей длине, чтобы получить аккуратные длинные полоски шириной 1-2 см.
Хорошо смотрится красный перец, или красный и желтый.
В стерилизованные банки плотно уложите огурцы, чередуя с ломтиками перца - закладывая вдоль. Наполните банки плотно, чтобы не было "пустот", но так, чтобы поместился маринад.
Приготовьте маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус, вскипятите, влейте масло. Дайте прокипеть пару минут.
Залейте кипящим маринадом огурцы по "плечики", оставляя около 1,5 см, дайте постоять минут 5-10 под крышками (незакрученными), затем пастеризуйте.
Банки емкостью 0,5 л пастеризовать около 10-12 минут., 1 л - 12 мин, 1,5 -2 л - от 15 до 20 минут.
Закатайте, переверните и укутайте теплым полотенцем.
Быстрые маринованные огурцы "от бабушки"
По словам кулинарки Лилии Цвит здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляются сразу в банку. Получаются всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо хранятся.
Ингредиенты на 1 л:
- Соцветия укропа - 1 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Корень хрена - 2 см
- Корень петрушки - 2 см
- Чеснок - 4 зубца
- Душистый перец - 3 шт.
- Кориандр - щепотка
- Горчица - 0,5 ч. л.
- Гвоздика - 1 шт.
Для маринования на 1 л банку:
- 1 ст. л. соли без верха
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. уксуса 9%
Как мариновать огурцы
Замочите огурцы в прохладной воде на два часа для хрусткости. Срежьте кончики огурцов.
Разложите на дно банок все специи. Сверху уложите огурцы. Сверху посыпьте солью, сахаром, вылейте уксус.
Залейте огурцы кипятком и прикройте чистыми крышками. Поставьте огурцы стерилизовать (10 минут для литровых банок), закатайте.
Маринованные грибы, которые не темнеют (для любых грибов)
На 1-1,2 кг сырых грибов:
- Вода для отваривания грибов - 0,6 л
- Соль - 1/3 ст. л. соли
Для маринада:
- Вода - 0,5 л
- Соль - 20 г
- Сахар - 30 г
- Уксус 9% - 50 г
Пряности в каждую банку (0,5-0,7 л):
- Лавровый лист - 1/2 шт.
- Душистый перец - 2 горошины
- Гвоздика - 1 бутон
- Черный перец горошком - несколько штук
- Чеснок - 1 зубчик (по желанию)
Пошаговое приготовление
По рецепту с сайта Plyashka.com, переберите грибы (например, шампиньоны), помойте. Отварите в подсоленной воде, снимая пенку. Варите маленькие грибы 15 минут, а большие - 30 минут.
После варки их можно слить на дуршлаг и при необходимости промыть.
Теперь приготовьте маринад: добавьте в воду соль, сахар, уксус, перемешайте и когда закипит, положите в маринад грибы. Варите 15 минут после закипания.
Пока грибы варятся в маринаде, выставьте на стол заранее простерилизованные банки, подготовьте простерилизованные крышки.
На дно каждой банки положите специи, чеснок порезанный пластинками.
Через 15 минут варки в маринаде, не выключая плиту, раскладывайте грибы в стерилизованные банки до верха и под самую шейку заливайте кипящим маринадом.
Герметично закрывайте банки крышками и оставьте на столе до полного остывания. Стерилизовать и укутывать их не надо.
Этим способом можно мариновать практически любые грибы - шампиньоны, вешенки, белые, подберезовики, маслята, опята, лисички, и т. д.
Хранить маринованные грибы нужно в прохладном темном месте.
Маринованные кабачки на вкус как белые грибы
Как пишет сайт ReceptyDoma, этим необычным рецептом можно удивить всю семью.
Нам понадобятся:
- Молодые кабачки - 1,5 кг
- Чеснок - 4 зубчика
- Острый перец чили - 1 шт.
- Укроп и петрушка - по небольшому пучку
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 1 ст. л.
- Молотый черный перец - 1 ч. л.
- Масло - 120 мл
- Уксус 9% - 120 мл
Как приготовить маринованные кабачки
Вымойте кабачки, нарежьте кубиками и сложите в миску.
Измельчите чеснок через пресс и добавьте к кабачкам. Далее добавьте соль, сахар, перец. Полейте смесь уксусом.
Перец чили помойте, почистите и нарежьте кольцами. Измельчите зелень. Смешайте все с кабачками и оставьте на 3 часа.
Подготовьте банки и крышки - помойте и простерилизуйте.
Разложите кабачки по подготовленным банкам, залейте соком. Желательно простерилизовать примерно 8 минут в кастрюле с водой.
Далее достаньте банки и закрутите. Переверните крышкой вниз и оберните одеялом и дайте остыть.
Такие кабачки можно есть как обычную закуску, а можно добавлять к салатам.
Самый простой рецепт маринованных кабачков (для любых овощей)
По рецепту кулинара Оксаны Дорош, так можно готовить не только кабачки, но и отдельно помидоры, огурцы, перец, кабачки, а можно ассорти.
Нам понадобится на 1 литровую банку:
- Соль - 1 ст. л.
- Сахар - 2 ст. л.
- Уксус 9% - 3 ст. л.
- Зелень (укроп или петрушка)
- Репчатый лук - 2-3 кольца
- Перец горошком - 10 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
Пошаговое приготовление
На дно банки выложите зонтик укропа (или петрушку), 2-3 кольца репчатого лука, 10 штук черного перца горошком, лавровый лист. Затем выложите наши овощи.
Заливаем холодной водой из-под крана. Затем стерилизуем 10 минут.
Закрываем. Укутывать не нужно.
Ранее мы писали, как сделать быстрые маринованные кабачки, которые готовы к употреблению уже через 20 минут.
Также сообщалось, как замариновать огурцы по рецепту Евгения Клопотенко.