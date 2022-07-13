Огірки, гриби, кабачки: найкращі рецепти маринованих смаколиків на зиму

Сезон заготівель на зиму у розпалі, а овочі дешевшають з кожним днем, тож пропонуємо вам найкращі рецепти закруток з огірків, кабачків та грибів.

Інгредієнти, покрокове приготування на фото і відео - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Мариновані огірки з перцем

Як пише Скарбничка рецептів, такі огірки більше схожі на салат і пасуватимуть в якості ідеальної закуски до святкового столу чи на щодень.

Необхідні продукти:

Огірки 2 кг (орієнтовно)

Перець солодкий - 1 кг

Вода - 2 л

Сіль - 2 ст. л.

Цукор - 1,5 склянки

Оцет - 200-250 мл (за смаком) 9%

Олія - 1,5 склянки

Покроковий процес приготування

Огірки помийте, залийте водою з дрібкою солі на пару годин. На ніч не варто залишати - просто на пару годин.

Овочерізкою або тонким ножем наріжте на тонкі пластини, шириною не більше 0,5-0,7 см.

Солодкий перець очистіть від насіння, помийте. Наріжте на половинки, потім соломкою - уздовж, по всій довжині, щоб отримати акуратні довгі смужки - шириною 1-2 см.

Добре виглядає червоний перець, або червоний і жовтий.

У стерилізовані банки щільно укладіть огірки, чергуючи зі скибочками перцю - закладаючи вздовж. Наповніть банки щільно, щоб не було "пустот", але так, щоб помістився маринад.

Приготуйте маринад: у воду додайте сіль, цукор, оцет, закип’ятіть, влийте олію. Дайте прокипіти пару хвилин.

Залийте киплячим маринадом огірки по "плечики", залишаючи близько 1,5 см, дайте постояти хвилин 5-10 під кришками (незакрученими), потім пастеризуйте.

Банки ємністю 0, 5 л пастеризувати близько 10-12 хв., 1 л - 12 хв, 1,5-2 л - від 15 до 20 хвилин.

Закатайте, переверніть і укутайте теплим рушником.

Швидкі мариновані огірки "від бабусі"

За словами кулінарки Лілії Цвіт, тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаються одразу в банку. Виходять завжди вдалі, хрусткі, кисло-солодкі та добре зберігаються.

Інгредієнти на 1 л:

Суцвіття кропу - 1 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Корінь хрону - 2 см

Корінь петрушки - 2 см

Часник - 4 зубці

Духмяний перець - 3 шт.

Коріандр - щіпка

Гірчиця - 0,5 ч. л.

Гвоздика - 1 шт.

Для маринування на 1 л банку:

1 ст. л. солі без верху

1 ст. л. цукру

2 ст. л. оцту 9%

Як маринувати огірки

Замочіть огірки у прохолодній воді на дві години для хрумкості. Зріжте кінчики огірків.

Розкладіть на дно банок всі спеції. Зверху укладіть огірки. Зверху посипте сіллю, цукром, вилийте оцет.

Залийте огірки кип'ятком і прикрийте чистими кришками. Поставте огірки стерилізувати (10 хвилин для літрових банок) й закатайте.

Мариновані гриби, які не темніють (для будь-яких грибів)

На 1-1,2 кг сирих грибів:

Вода для відварювання грибів - 0,6 л

Сіль - 1/3 ст. л. солі

Для маринаду:

Вода - 0,5 л

Сіль - 20 г

Цукор - 30 г

Оцет 9% - 50 г

Пряності у кожну банку (0,5-0,7 л):

Лавровий лист - 1/2 шт.

Запашний перець - 2 горошини

Гвоздика - 1 бутон

Чорний перець горошком - кілька штук

Часник - 1 зубчик (за бажанням)

Покрокове приготування

За рецептом з сайту Plyashka.com, переберіть гриби (наприклад, печериці), помийте. Відваріть у підсоленій воді, знімаючи пінку. Варіть маленькі гриби 15 хвилин, а великі - 30 хвилин.

Після варіння їх можна злити на друшляк і за потреби промити.

Тепер приготуйте маринад: додайте у воду сіль, цукор, оцет, перемішайте і коли закипить, покладіть у маринад гриби. Варіть 15 хвилин після закипання.

Поки гриби варяться у маринаді, виставте на стіл заздалегідь простерилізовані банки, підготуйте простерилізовані кришки.

На дно кожної банки покладіть спеції, часник порізаний пластинками.

Через 15 хвилин варіння в маринаді, не вимикаючи плиту, розкладайте гриби в стерилізовані банки до верху і під саму шийку заливайте маринадом, що кипить.

Герметично закривайте банки кришками та залиште на столі до повного охолодження. Стерилізувати та укутувати їх не треба.

Цим способом можна маринувати практично будь-які гриби - печериці, гливи, білі, підберезники, маслюки, опеньки, лисички, і т. д.

Зберігати мариновані гриби потрібно у прохолодному темному місці.

Мариновані кабачки, на смак як білі гриби

Як пише сайт ReceptyDoma, цим незвичайним рецептом можна здивувати всю сім'ю.

Нам знадобляться:

Молоді кабачки - 1,5 кг

Часник - 4 зубчики

Гострий перець чилі - 1 шт.

Кріп та петрушка - по невеликому пучку

Цукор - 3 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Мелений чорний перець - 1 ч. л.

Олія - 120 мл

Оцет 9% - 120 мл

Як приготувати мариновані кабачки

Вимийте кабачки, наріжте кубиками і складіть в миску.

Подрібніть часник через прес та додайте до кабачків. Далі додайте сіль, цукор, перець. Полийте суміш оцтом.

Перець чилі помийте, почистіть і наріжте кільцями. Подрібніть зелень. Змішайте все з кабачками та залиште на 3 години.

Підготуйте банки й кришки - помийте й простерилізуйте.

Розкладіть кабачки по підготовлених банках, залийте соком. Бажано простерилізувати приблизно 8 хвилин у каструлі з водою.

Далі дістаньте банки та закрутіть. Переверніть кришкою вниз та обгорніть ковдрою й дайте охолонути.

Такі кабачки можна їсти як звичайну закуску, а можна додавати до салатів.

Найпростіший рецепт маринованих кабачків (для будь-яких овочей)

За рецептом кулінарки Оксани Дорош, так можна готувати не лише кабачки, а й окремо помідори, огірки, перець, кабачки, а можна асорті.

Нам знадобиться на 1 літрову банку:

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Оцет 9% - 3 ст. л.

Зелень (кріп чи петрушка)

Ріпчаста цибуля - 2-3 кільця

Перець горошком - 10 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Покрокове приготування

На дно банки викладіть парасольку кропу (чи петрушку), 2-3 кільця ріпчастої цибулі, штук 10 чорного перцю горошком, лавровий лист. Потім викладіть наші овочі.

Заливаємо холодною водою з-під крана. Потім стерилізуємо 10 хвилин.

Закриваємо. Укутувати не потрібно.