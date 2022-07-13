Огірки, гриби, кабачки: найкращі рецепти маринованих смаколиків на зиму
Сезон заготівель на зиму у розпалі, а овочі дешевшають з кожним днем, тож пропонуємо вам найкращі рецепти закруток з огірків, кабачків та грибів.
Інгредієнти, покрокове приготування на фото і відео - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Мариновані огірки з перцем
Як пише Скарбничка рецептів, такі огірки більше схожі на салат і пасуватимуть в якості ідеальної закуски до святкового столу чи на щодень.
Необхідні продукти:
- Огірки 2 кг (орієнтовно)
- Перець солодкий - 1 кг
- Вода - 2 л
- Сіль - 2 ст. л.
- Цукор - 1,5 склянки
- Оцет - 200-250 мл (за смаком) 9%
- Олія - 1,5 склянки
Покроковий процес приготування
Огірки помийте, залийте водою з дрібкою солі на пару годин. На ніч не варто залишати - просто на пару годин.
Овочерізкою або тонким ножем наріжте на тонкі пластини, шириною не більше 0,5-0,7 см.
Солодкий перець очистіть від насіння, помийте. Наріжте на половинки, потім соломкою - уздовж, по всій довжині, щоб отримати акуратні довгі смужки - шириною 1-2 см.
Добре виглядає червоний перець, або червоний і жовтий.
У стерилізовані банки щільно укладіть огірки, чергуючи зі скибочками перцю - закладаючи вздовж. Наповніть банки щільно, щоб не було "пустот", але так, щоб помістився маринад.
Приготуйте маринад: у воду додайте сіль, цукор, оцет, закип’ятіть, влийте олію. Дайте прокипіти пару хвилин.
Залийте киплячим маринадом огірки по "плечики", залишаючи близько 1,5 см, дайте постояти хвилин 5-10 під кришками (незакрученими), потім пастеризуйте.
Банки ємністю 0, 5 л пастеризувати близько 10-12 хв., 1 л - 12 хв, 1,5-2 л - від 15 до 20 хвилин.
Закатайте, переверніть і укутайте теплим рушником.
Швидкі мариновані огірки "від бабусі"
За словами кулінарки Лілії Цвіт, тут не потрібно окремо готувати маринад, всі інгредієнти додаються одразу в банку. Виходять завжди вдалі, хрусткі, кисло-солодкі та добре зберігаються.
Інгредієнти на 1 л:
- Суцвіття кропу - 1 шт.
- Лавровий лист - 1 шт.
- Корінь хрону - 2 см
- Корінь петрушки - 2 см
- Часник - 4 зубці
- Духмяний перець - 3 шт.
- Коріандр - щіпка
- Гірчиця - 0,5 ч. л.
- Гвоздика - 1 шт.
Для маринування на 1 л банку:
- 1 ст. л. солі без верху
- 1 ст. л. цукру
- 2 ст. л. оцту 9%
Як маринувати огірки
Замочіть огірки у прохолодній воді на дві години для хрумкості. Зріжте кінчики огірків.
Розкладіть на дно банок всі спеції. Зверху укладіть огірки. Зверху посипте сіллю, цукром, вилийте оцет.
Залийте огірки кип'ятком і прикрийте чистими кришками. Поставте огірки стерилізувати (10 хвилин для літрових банок) й закатайте.
Мариновані гриби, які не темніють (для будь-яких грибів)
На 1-1,2 кг сирих грибів:
- Вода для відварювання грибів - 0,6 л
- Сіль - 1/3 ст. л. солі
Для маринаду:
- Вода - 0,5 л
- Сіль - 20 г
- Цукор - 30 г
- Оцет 9% - 50 г
Пряності у кожну банку (0,5-0,7 л):
- Лавровий лист - 1/2 шт.
- Запашний перець - 2 горошини
- Гвоздика - 1 бутон
- Чорний перець горошком - кілька штук
- Часник - 1 зубчик (за бажанням)
Покрокове приготування
За рецептом з сайту Plyashka.com, переберіть гриби (наприклад, печериці), помийте. Відваріть у підсоленій воді, знімаючи пінку. Варіть маленькі гриби 15 хвилин, а великі - 30 хвилин.
Після варіння їх можна злити на друшляк і за потреби промити.
Тепер приготуйте маринад: додайте у воду сіль, цукор, оцет, перемішайте і коли закипить, покладіть у маринад гриби. Варіть 15 хвилин після закипання.
Поки гриби варяться у маринаді, виставте на стіл заздалегідь простерилізовані банки, підготуйте простерилізовані кришки.
На дно кожної банки покладіть спеції, часник порізаний пластинками.
Через 15 хвилин варіння в маринаді, не вимикаючи плиту, розкладайте гриби в стерилізовані банки до верху і під саму шийку заливайте маринадом, що кипить.
Герметично закривайте банки кришками та залиште на столі до повного охолодження. Стерилізувати та укутувати їх не треба.
Цим способом можна маринувати практично будь-які гриби - печериці, гливи, білі, підберезники, маслюки, опеньки, лисички, і т. д.
Зберігати мариновані гриби потрібно у прохолодному темному місці.
Мариновані кабачки, на смак як білі гриби
Як пише сайт ReceptyDoma, цим незвичайним рецептом можна здивувати всю сім'ю.
Нам знадобляться:
- Молоді кабачки - 1,5 кг
- Часник - 4 зубчики
- Гострий перець чилі - 1 шт.
- Кріп та петрушка - по невеликому пучку
- Цукор - 3 ст. л.
- Сіль - 1 ст. л.
- Мелений чорний перець - 1 ч. л.
- Олія - 120 мл
- Оцет 9% - 120 мл
Як приготувати мариновані кабачки
Вимийте кабачки, наріжте кубиками і складіть в миску.
Подрібніть часник через прес та додайте до кабачків. Далі додайте сіль, цукор, перець. Полийте суміш оцтом.
Перець чилі помийте, почистіть і наріжте кільцями. Подрібніть зелень. Змішайте все з кабачками та залиште на 3 години.
Підготуйте банки й кришки - помийте й простерилізуйте.
Розкладіть кабачки по підготовлених банках, залийте соком. Бажано простерилізувати приблизно 8 хвилин у каструлі з водою.
Далі дістаньте банки та закрутіть. Переверніть кришкою вниз та обгорніть ковдрою й дайте охолонути.
Такі кабачки можна їсти як звичайну закуску, а можна додавати до салатів.
Найпростіший рецепт маринованих кабачків (для будь-яких овочей)
За рецептом кулінарки Оксани Дорош, так можна готувати не лише кабачки, а й окремо помідори, огірки, перець, кабачки, а можна асорті.
Нам знадобиться на 1 літрову банку:
- Сіль - 1 ст. л.
- Цукор - 2 ст. л.
- Оцет 9% - 3 ст. л.
- Зелень (кріп чи петрушка)
- Ріпчаста цибуля - 2-3 кільця
- Перець горошком - 10 шт.
- Лавровий лист - 1 шт.
Покрокове приготування
На дно банки викладіть парасольку кропу (чи петрушку), 2-3 кільця ріпчастої цибулі, штук 10 чорного перцю горошком, лавровий лист. Потім викладіть наші овочі.
Заливаємо холодною водою з-під крана. Потім стерилізуємо 10 хвилин.
Закриваємо. Укутувати не потрібно.
Раніше ми писали, як зробити швидкі мариновані кабачки, які готові до вживання вже через 20 хвилин.
Також повідомлялося, як замаринувати огірки за рецептом Євгена Клопотенка.