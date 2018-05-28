"Ох, уж эти детки": в Киеве подростки проехались на крыше поезда (видео)

В комментариях советуют оштрафовать родителей детей

В киевском метро снова балуются дети. На этот раз подростки решили пробежаться по крыше поезда метро. Видео с "забавами" несовершеннолетних опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ох, уж эти дети. Никогда такого не было и снова", - подписали под видео.

Видео: дети на крыше поезда (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмутились в комментариях.

"А чем им ещё заниматься? Кружки,факультативы у них есть возле дома? Дурью маются, вот и все дела", - написал Юрий Бурдельный.

"А ведь действительно ни секций, ни других альтернатив нет у детей. Ищи приключения сам - вот и находят", - отреагировал Алексей Ушаков.

"Давно пора поставить камеры, чтобы машинист видел крышу. Гораздо дешевле, чем жизни детей. Или руководство метрополитена думает иначе?" - спросил Кальмуцкий Александр.

"Родителей оштрафовать. Пусть потом сами детей учат и воспитывают дома", - порекомендовал Алекс Черевко.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в киевском метро парень проехался между вагонов.

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