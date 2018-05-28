"Ох, вже ці дітки": у Києві підлітки проїхалися на даху поїзда (відео)

В коментарях радять оштрафувати батьків дітей

У київському метро знову бавляться діти. На цей раз підлітки вирішили пробігтися по даху поїзда метро. Відео з "забавами" неповнолітніх опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Ох, вже ці діти. Ніколи такого не було і знову", - підписали під відео.

Відео: діти на даху поїзда (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурилися в коментарях.

"А чим їм ще займатися? Гуртки, факультативи у них є біля будинку? Дурнею маються, от і всі справи", - написав Юрій Бурдельный.

"А справді ні секцій, ні інших альтернатив немає у дітей. Шукай пригоди сам - от і знаходять", - відреагував Олексій Ушаков.

"Давно пора поставити камери, щоб машиніст бачив дах. Набагато дешевше, ніж життя дітей. Або керівництво метрополітену думає інакше?" - запитав Кальмуцький Олександр.

"Батьків оштрафувати. Нехай потім самі дітей навчають і виховують вдома", - порекомендував Алекс Черевко.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що в київському метро хлопець проїхався між вагонів.

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