"Ох, вже ці дітки": у Києві підлітки проїхалися на даху поїзда (відео)

В коментарях радять оштрафувати батьків дітей
У київському метро знову бавляться діти. На цей раз підлітки вирішили пробігтися по даху поїзда метро. Відео з "забавами" неповнолітніх опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.
"Ох, вже ці діти. Ніколи такого не було і знову", - підписали під відео.
Відео: діти на даху поїзда (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурилися в коментарях.
"А чим їм ще займатися? Гуртки, факультативи у них є біля будинку? Дурнею маються, от і всі справи", - написав Юрій Бурдельный.
"А справді ні секцій, ні інших альтернатив немає у дітей. Шукай пригоди сам - от і знаходять", - відреагував Олексій Ушаков.
"Давно пора поставити камери, щоб машиніст бачив дах. Набагато дешевше, ніж життя дітей. Або керівництво метрополітену думає інакше?" - запитав Кальмуцький Олександр.
"Батьків оштрафувати. Нехай потім самі дітей навчають і виховують вдома", - порекомендував Алекс Черевко.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що в київському метро хлопець проїхався між вагонів.
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