"Оказывается все намного хуже": "Приват24" обвиняют в нарушении приватности

В сети поставили под сомнение приватность пользователей приложения "Приват24"

Клиент ПриватБанка поставил под сомнение приватность пользователей мобильного приложения "Приват24". Об этом написал Андрей Хветкевич на своей странице в соцсети Facebook.

"Завел себе Android по нескольким причинам: бесплатный роуминг по всему миру, тестирование приложения RunUP для Android и вообще для сравнения функциональности iOS/Android. Установил "Приват24", но пользоваться не могу, так как приложение не хочет работать, если я не разрешу:

- доступ к набору телефонных номеров;

- доступ к файлам (фотогалерея);

- доступ к геопозиции..." – рассказал он.

"Неужели всем пользователям #Privat24 на Android наплевать на их приватность?" – возмутился Хветкевич.

"Однажды я видел на компьютере сотрудника ПриватБанка историю передвижения одного из клиентов, тогда я подумал, что верно делаю, запрещая использовать мою геопозицию приложению "Приват24" на iOS. Но с Android оказывается все намного хуже, мало того, что позицию дай, но еще и фото, и звонки? Зачем?" – отметил он.

Хветкевич обратился напрямую к банку и потребовал объяснений.

"Уважаемый ПриватБанк, поясните, как соблюдается приватность пользователей на Android, ведь на iOS такой проблемы нет (запрещать можно)", - написал он.

Скриншот (facebook.com/khvetkevich)

С официальной страницы ПриватБанка в Facebook ответили на его жалобу.

"Добрый день! Приносим свои извинения, если данная ситуация доставила Вам неудобства. Данные доступы необходимы для работы интегрированного мессенджера Sender, а также совершения пополнения мобильного телефона по номеру из контактов, добавления документов, доступа к разделу "Карта", вызова такси, а также звонка при помощи мобильного приложения в поддержку банка", - написали в ПриватБанке.

Однако такой ответ не удовлетворил клиента банка, поскольку не объясняет, зачем ПриватБанку данные о местоположении.

"Неправда. Для отправки сообщений не нужно знать ни геопозицию, ни иметь доступ к фото, ни набор номера. Запрашивать доступ нужно только тогда, когда пользователь хочет отправить/сохранить фото, только тогда, когда он хочет найти на карте что-то и при этом видеть себя (недалеко от себя) и запрашивать доступ к звонкам только когда это нужно", - ответил Хветкевич.

Скриншот поста (facebook.com/khvetkevich)

Скриншот комментариев (facebook.com/khvetkevich)

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