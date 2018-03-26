Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Оказывается все намного хуже": "Приват24" обвиняют в нарушении приватности

STYLERLIFE        26.03.2018 - 19:20
Фото: ПриватБанк (УНИАН)
Фото: ПриватБанк (УНИАН)

В сети поставили под сомнение приватность пользователей приложения "Приват24"

Клиент ПриватБанка поставил под сомнение приватность пользователей мобильного приложения "Приват24". Об этом написал Андрей Хветкевич на своей странице в соцсети Facebook.

"Завел себе Android по нескольким причинам: бесплатный роуминг по всему миру, тестирование приложения RunUP для Android и вообще для сравнения функциональности iOS/Android. Установил "Приват24", но пользоваться не могу, так как приложение не хочет работать, если я не разрешу:
- доступ к набору телефонных номеров;
- доступ к файлам (фотогалерея);
- доступ к геопозиции..." – рассказал он.

"Неужели всем пользователям #Privat24 на Android наплевать на их приватность?" – возмутился Хветкевич.

"Однажды я видел на компьютере сотрудника ПриватБанка историю передвижения одного из клиентов, тогда я подумал, что верно делаю, запрещая использовать мою геопозицию приложению "Приват24" на iOS. Но с Android оказывается все намного хуже, мало того, что позицию дай, но еще и фото, и звонки? Зачем?" – отметил он.

Хветкевич обратился напрямую к банку и потребовал объяснений.

"Уважаемый ПриватБанк, поясните, как соблюдается приватность пользователей на Android, ведь на iOS такой проблемы нет (запрещать можно)", - написал он.

Скриншот (facebook.com/khvetkevich)

С официальной страницы ПриватБанка в Facebook ответили на его жалобу.

"Добрый день! Приносим свои извинения, если данная ситуация доставила Вам неудобства. Данные доступы необходимы для работы интегрированного мессенджера Sender, а также совершения пополнения мобильного телефона по номеру из контактов, добавления документов, доступа к разделу "Карта", вызова такси, а также звонка при помощи мобильного приложения в поддержку банка", - написали в ПриватБанке.

Однако такой ответ не удовлетворил клиента банка, поскольку не объясняет, зачем ПриватБанку данные о местоположении.

"Неправда. Для отправки сообщений не нужно знать ни геопозицию, ни иметь доступ к фото, ни набор номера. Запрашивать доступ нужно только тогда, когда пользователь хочет отправить/сохранить фото, только тогда, когда он хочет найти на карте что-то и при этом видеть себя (недалеко от себя) и запрашивать доступ к звонкам только когда это нужно", - ответил Хветкевич.

Скриншот поста (facebook.com/khvetkevich)

Скриншот комментариев (facebook.com/khvetkevich)

Кстати, Нацбанк определил системные банки страны.

"Хотели без очереди": в Киеве возмутились водителем, который въехал в отделение банка (фото) Грабитель банков признался, зачем оставлял кассирам шоколадки
Теги: ПриватБанк, Приват24, банк
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top