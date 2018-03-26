"Виявляється все набагато гірше": "Приват24" звинувачують у порушенні приватності

У мережі поставили під сумнів приватність користувачів додатку "Приват24"

Клієнт ПриватБанку поставив під сумнів приватність користувачів мобільного додатку "Приват24". Про це написав Андрій Хветкевич на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Завів собі Android з кількох причин: безкоштовний роумінг по всьому світу, тестування програми RunUP для Android і взагалі для порівняння функціональності iOS/Android. Встановив "Приват24", але користуватися не можу, оскільки програма не хоче працювати, якщо я не дозволю:

- доступ до набору телефонних номерів;

- доступ до файлів (фотогалерея);

- доступ до геопозиції..." – розповів він.

"Невже всім користувачам #Privat24 на Android наплювати на їх приватність?" – обурився Хветкевич.

"Одного разу я бачив на комп'ютері співробітника ПриватБанку історію пересування одного з клієнтів, тоді я подумав, що правильно роблю, забороняючи використовувати мою геопозицію додатком "Приват24" на iOS. Але з Android виявляється все набагато гірше, мало того, що позицію дай, але ще і фото та дзвінки? Навіщо?" – зазначив він.

Хветкевич звернувся безпосередньо до банку і зажадав пояснень.

"Шановний ПриватБанк, поясніть, як дотримується приватність користувачів на Android, адже на iOS такої проблеми немає (можна забороняти)", - написав він.

Скріншот (facebook.com/khvetkevich)

З офіційної сторінки ПриватБанку у Facebook відповіли на його скаргу.

"Добрий день! Приносимо свої вибачення, якщо дана ситуація доставила Вам незручності. Дані доступи необхідні для роботи інтегрованого месенджера Sender, а також для поповнення мобільного телефону за номером з контактів, додавання документів, доступу до розділу "Карта", виклику таксі, а також дзвінка за допомогою мобільного додатку на підтримку банку", - написали в ПриватБанку.

Проте така відповідь не задовольнила клієнта банку, оскільки не пояснює, навіщо ПриватБанку дані про місцезнаходження.

"Неправда. Для відправки повідомлення не потрібно знати ні геопозицію, ні мати доступ до фото, ні набір номера. Запитувати доступ потрібно тільки тоді, коли користувач хоче відправити/зберегти фото, тільки тоді, коли він хоче знайти на карті щось і при цьому бачити себе (недалеко від себе) і запитувати доступ до дзвінків тільки коли це потрібно", - відповів Хветкевич.

Скріншот поста (facebook.com/khvetkevich)

Скріншот коментарів (facebook.com/khvetkevich)

До речі, Нацбанк визначив системні банки країни.