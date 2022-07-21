"Оккупанты гатят артой": волонтер срочно просит помочь ВСУ на линии фронта
Украинским военным, которые защищают страну на Запорожском направлении, срочно нужны квадрокоптеры и тепловизоры.
О срочном сборе средств на важную технику объявила известный волонтер Наталия Юсупова.
Для бойцов нужно срочно выкупить квадрокоптер и тепловизор.
"Я прошу помочь с покупкой квадрокоптера 85500 грн и тепловизора - 54 тысячи на очень тяжелое направление Запорожья!! На один тепловизор на Бахмуте уже собрали, оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Прошу, присоединяйтесь к помощи", - написала Юсупова.
Реквизиты для помощи
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta
4149499374344032 Приват
4441 1144 1757 8794 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Напомним, что Жанна из Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.
Напомним также, что ранее украинцы собрали 600 млн гривен на "Байрактары", после чего турецкий производитель дронов решил передать БПЛА бесплатно.