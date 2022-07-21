"Оккупанты гатят артой": волонтер срочно просит помочь ВСУ на линии фронта

Украинским военным, которые защищают страну на Запорожском направлении, срочно нужны квадрокоптеры и тепловизоры.

Для бойцов нужно срочно выкупить квадрокоптер и тепловизор.

"Я прошу помочь с покупкой квадрокоптера 85500 грн и тепловизора - 54 тысячи на очень тяжелое направление Запорожья!! На один тепловизор на Бахмуте уже собрали, оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Прошу, присоединяйтесь к помощи", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

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