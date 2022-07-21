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"Оккупанты гатят артой": волонтер срочно просит помочь ВСУ на линии фронта

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 09:57
"Оккупанты гатят артой": волонтер срочно просит помочь ВСУ на линии фронта Волонтер просит помощь для фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным, которые защищают страну на Запорожском направлении, срочно нужны квадрокоптеры и тепловизоры.

О срочном сборе средств на важную технику объявила известный волонтер Наталия Юсупова.

Для бойцов нужно срочно выкупить квадрокоптер и тепловизор.

"Я прошу помочь с покупкой квадрокоптера 85500 грн и тепловизора - 54 тысячи на очень тяжелое направление Запорожья!! На один тепловизор на Бахмуте уже собрали, оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Прошу, присоединяйтесь к помощи", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 Приват

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Напомним, что Жанна из Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.

Напомним также, что ранее украинцы собрали 600 млн гривен на "Байрактары", после чего турецкий производитель дронов решил передать БПЛА бесплатно.

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