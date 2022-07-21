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"Окупанти гатять артою": волонтер терміново просить допомогти ЗСУ на лінії фронту

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Четвер 21 липня 2022 09:57
"Окупанти гатять артою": волонтер терміново просить допомогти ЗСУ на лінії фронту Волонтер просить допомогу для фронту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим, які захищають країну на Запорізькому напрямку, терміново потрібні квадрокоптери і тепловізори.

Про терміновий збір коштів на важливу техніку оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова.

Для бійців потрібно терміново викупити квадрокоптер і тепловізор.

"Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптера 85500 грн і тепловізора - 54 тисячі на дуже важкий напрямок Запоріжжя!! На один тепловізор на Бахмуті вже зібрали, окупанти гасять артою, все горить, у нас багато втрат і поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 Приват

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Нагадаємо, що Жанна із Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.

Нагадаємо також, що раніше українці зібрали 600 млн гривень на "Байрактари", після чого турецький виробник дронів вирішив передати БПЛА безкоштовно.

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