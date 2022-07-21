"Окупанти гатять артою": волонтер терміново просить допомогти ЗСУ на лінії фронту
Українським військовим, які захищають країну на Запорізькому напрямку, терміново потрібні квадрокоптери і тепловізори.
Про терміновий збір коштів на важливу техніку оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова.
Для бійців потрібно терміново викупити квадрокоптер і тепловізор.
"Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптера 85500 грн і тепловізора - 54 тисячі на дуже важкий напрямок Запоріжжя!! На один тепловізор на Бахмуті вже зібрали, окупанти гасять артою, все горить, у нас багато втрат і поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги", - написала Юсупова.
Реквізити для допомоги
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta
4149499374344032 Приват
4441 1144 1757 8794 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Нагадаємо, що Жанна із Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.
Нагадаємо також, що раніше українці зібрали 600 млн гривень на "Байрактари", після чого турецький виробник дронів вирішив передати БПЛА безкоштовно.