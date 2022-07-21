"Окупанти гатять артою": волонтер терміново просить допомогти ЗСУ на лінії фронту

Українським військовим, які захищають країну на Запорізькому напрямку, терміново потрібні квадрокоптери і тепловізори.

Для бійців потрібно терміново викупити квадрокоптер і тепловізор.

"Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптера 85500 грн і тепловізора - 54 тисячі на дуже важкий напрямок Запоріжжя!! На один тепловізор на Бахмуті вже зібрали, окупанти гасять артою, все горить, у нас багато втрат і поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

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