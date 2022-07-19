Жанна із Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України
Жителька Закарпаття зірвала джекпот і передала весь свій виграш у сумі 30 мільйонів гривень захисникам України. На кошти для прикордонників купили 10 тисяч комплектів військової форми.
Про це передали в прес-службі Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що кожен день українці наближають перемогу реальними діями і вчинками як на лінії фронту, так і в тилу.
Так, в липні проста жінка із Закарпатської області Жанна стала мільйонеркою, хоча і не підозрювала, що її онлайн розваги принесуть такі статки. Але замість квартир і машин, українка направила весь виграш в допомогу для армії.
У ДПСУ розповіли, що днями до них звернулися представники компанії Parimatch Ukraine з пропозицією від клієнтки, яка виграла джекпот, і повідомили, що жінка віддала виграш на допомогу країні та він буде направлений на підтримку українських прикордонників.
"На ці кошти вже замовлено виготовлення 10 тисяч комплектів форми для військовослужбовців прикордонного відомства", - йдеться в публікації.
Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зізнається, що ця історія дійсно вражає, тому що це щире особисте бажання і великий особистий внесок від конкретної людини.
"Коли ми бачимо такий рівень підтримки з боку народу та бізнесу, ми певні - разом ми вистоїмо, Україна обов’язково переможе", - наголошує головний прикордонник.
Сама благодійниця зазначає, що допомогти може кожен і у неї теж з'явився такий шанс.
Свій джекпот 30 мільйонів мешканка Закарпатської області передала захисникам України (фото: facebook.com/DPSUkraine)
До речі, нещодавно пенсіонер у Канаді зірвав джекпот у лотереї 70 мільйонів доларів, і частину грошей вирішив передати українцям.
Нагадаємо також, що раніше українці зібрали 600 млн гривень на "Байрактари", після чого турецький виробник дронів вирішив передати БПЛА безплатно.