Жанна із Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України

Жителька Закарпаття зірвала джекпот і передала весь свій виграш у сумі 30 мільйонів гривень захисникам України. На кошти для прикордонників купили 10 тисяч комплектів військової форми.

Про це передали в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що кожен день українці наближають перемогу реальними діями і вчинками як на лінії фронту, так і в тилу.

Так, в липні проста жінка із Закарпатської області Жанна стала мільйонеркою, хоча і не підозрювала, що її онлайн розваги принесуть такі статки. Але замість квартир і машин, українка направила весь виграш в допомогу для армії.

У ДПСУ розповіли, що днями до них звернулися представники компанії Parimatch Ukraine з пропозицією від клієнтки, яка виграла джекпот, і повідомили, що жінка віддала виграш на допомогу країні та він буде направлений на підтримку українських прикордонників.

"На ці кошти вже замовлено виготовлення 10 тисяч комплектів форми для військовослужбовців прикордонного відомства", - йдеться в публікації.

Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зізнається, що ця історія дійсно вражає, тому що це щире особисте бажання і великий особистий внесок від конкретної людини.

"Коли ми бачимо такий рівень підтримки з боку народу та бізнесу, ми певні - разом ми вистоїмо, Україна обов’язково переможе", - наголошує головний прикордонник.

Сама благодійниця зазначає, що допомогти може кожен і у неї теж з'явився такий шанс.

Свій джекпот 30 мільйонів мешканка Закарпатської області передала захисникам України (фото: facebook.com/DPSUkraine)