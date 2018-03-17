Оклад — 14,4 тыс. грн: стало известно, сколько Нищук заработал в феврале

В сумму вошли оклад, надбавки за выслугу лет, командировочные, премия и прочее

Министр культуры Украины Евгений Нищук в прошлом месяце получил 38 тысяч 215,09 грн (47 тысяч 472,17 грн без учета налогов и сборов), сообщает "Слово и Дело".

Отмечается, что в эту сумму вошли 14,4 тысячи грн оклада (столько же за интенсивность), 864 грн надбавки за выслугу лет, 2 тысячи 160 грн – за секретность, 4 тысячи 584,80 грн – командировочные и 396,37 грн индексации.

Кроме того, министр получил 10 тысяч 667 гривен премии за январь.

Первый замминистра Светлана Фоменко заработала в феврале больше Нищука – 42 тысячи 36,99 грн (52 тысячи 219,86 грн без налогов и сборов). Ее оклад составил 15 тысяч грн (столько же надбавка за интенсивность и премия), надбавка за выслугу лет – 4,5 тысячи грн, надбавка за секретность – 2 тысячи 250 грн, индексация – 469,86 грн.

Заместитель Татьяна Мазур получила 37 тысяч 493,77 грн (без налогов и сборов – 46 тысяч 576,12 грн). Из них 12,6 тысячи – оклад (столько же надбавка за интенсивность и премия), 1 тысяча 701 грн – за выслугу лет, 1 тысяча 890 грн – за секретность, 4 тысячи 679,12 грн – командировочные, 506 гривен – индексация.

Меньше всех в Минкульте получил Юрий Рыбачук – 34 тысяч 174,13 грн (42 тысячи 452,34 грн без налогов и сборов). Оклад Рыбачука – 12,6 тысячи грн (столько же за интенсивность и премия), командировочные составили 4 тысячи 502,694 грн, индексация – 149,40 грн.

Госсекретарь министерства Ростислав Карандеев заработал 54 тысячи 598,24 грн (67 тысяч 823,90 грн без налогов и сборов). Оклад чиновника – 17,1 тысячи грн, надбавка за выслугу лет – 8 тысяч 208 грн, за секретность – 2 тысячи 565 грн, за ранг – 665 грн, больничные – 1 тысяча 285,90 грн. Кроме того, Карандееву насчитали еще 38 тысяч гривен надбавки (за что – не уточняется).

Сообщается, что в январе Нищук заработал меньше, чем в феврале. Сумма составила 30 тысяч 521,39 грн (без удержания налогов и сборов – 37 тысяч 914,77 грн).

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