Оклад — 14,4 тис. грн: стало відомо, скільки Нищук заробив у лютому

У суму увійшли оклад, надбавки за вислугу років, відрядження, премія тощо

Міністр культури України Євген Нищук минулого місяця отримав 38 тисяч 215,09 грн (47 тисяч 472,17 грн без обліку податків і зборів), повідомляє "Слово і Діло".

Наголошується, що в цю суму увійшли 14,4 тисячі грн окладу (стільки ж за інтенсивність), 864 грн надбавки за вислугу років, 2 тисячі 160 грн – за секретність, 4 тисячі 584,80 грн – відрядні і 396,37 грн індексації.

Крім того, міністр отримав 10 тисяч 667 гривень премії за січень.

Перший заступник міністра Світлана Фоменко заробила в лютому більше Нищука – 42 тисячі 36,99 грн (52 тисячі 219,86 грн без податків і зборів). Її оклад становив 15 тисяч грн (стільки ж надбавка за інтенсивність і премія), надбавка за вислугу років – 4,5 тисячі грн, надбавка за таємність – 2 тисячі 250 грн, індексація – 469,86 грн.

Заступник Тетяна Мазур отримала 37 тисяч 493,77 грн (без податків і зборів – 46 тисяч 576,12 грн). З них 12,6 тисячі – оклад (стільки ж надбавка за інтенсивність і премія), 1 тисяча 701 грн – за вислугу років, 1 тисяча 890 грн – за секретність, 4 тисячі 679,12 грн – відрядні, 506 гривень – індексація.

Менше всіх в Мінкульті отримав Юрій Рибачук – 34 тисяч 174,13 грн (42 тисячі 452,34 грн без податків і зборів). Оклад Рибачука – 12,6 тисячі грн (стільки ж за інтенсивність і премія), відрядні склали 4 тисячі 502,694 грн, індексація – 149,40 грн.

Держсекретар міністерства Ростислав Карандєєв заробив 54 тисячі 598,24 грн (67 тисяч 823,90 грн без податків і зборів). Оклад чиновника – 17,1 тисячі грн, надбавка за вислугу років – 8 тисяч 208 грн, за секретність – 2 тисячі 565 грн, за ранг – 665 грн, лікарняні – 1 тисяча 285,90 грн. Крім того, Карандєєву нарахували ще 38 тисяч гривень надбавки (за що – не уточнюється).

Повідомляється, що в січні Нищук заробив менше, ніж у лютому. Сума склала 30 тисяч 521,39 грн (без утримання податків та зборів – 37 тисяч 914,77 грн).

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