Ольга Богомолец рассказала о героических врачах и их тяжелый труд

Народный депутат назвала медиков настоящими героями

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала три истории о героических врачах и вручила им награды. Об этом стало известно из публикации на Facebook.

"Еще школьницей, в 9-10 классе она начала работать в больнице санитаркой. Первое повышение по службе получила, когда училась в медицинском университете – с 3-го курса работала медицинской сестрой в реанимации новорожденных детской клинической больницы №14 (Охматдет). Когда она закончила обучение и стала врачом, на этом не остановилась – усвоила еще ультразвуковую диагностику и мануальную терапию. Теперь она работает семейным врачом и обслуживает население сел: Ивановка, Богатырь, Кривец, Полковничее, Острая Могила, Любча Ставищенского района Киевской области. В общем – 4200 человек. За время работы на должности заведующего амбулатории ОПСМ с. Ивановка за средства меценатов приобрела оборудование и медицинскую аппаратуру для своей амбулатории на сумму более семисот тысяч гривен! Это врач семейной медицины – Людмила Рассказова", – отметила парламентарий.

Вторая история, которую рассказала Ольга Богомолец, – про военного медика Эдуарда Викторовича Светличного.

"Загорелое лицо, сильные руки. Военный медик, который не только обучает слушателей Украинской военно-медицинской академии, а преданно сочетает теорию с практикой и усиливает работу военных мобильных госпиталей (ВМГ). Он с 2014 года во время ротации выполнял обязанности хирурга и специалиста по ультразвуковой диагностике в 66 ВМГ. Впервые ввел в повседневную практику методику экстренного ультразвукового обследования раненых и травмированных по международному стандарту. Им было сделано 1430 ультразвуковых обследований военнослужащих, 75 оперативных вмешательств. Он не только спасает жизни, а действительно знает все, что нужно для сохранения жизни там – на войне", – подчеркнула народный депутат.

Фото: Ольга Богомолец (пресс-служба)

История третья, которую она рассказала, касалась сестер-двойняшек, которые отметились, вынося раненых с передовой.

"Хрупкие сестры-двойняшки из многодетной семьи из села Рудня Броварского района. Мамы замечательных маленьких мальчиков – Даниила и Егора. С 2014 года были призваны на фронт в 72 механизированную бригаду. У Виты Луст был позывной "Манюня", а Наталья Луст отзывалась на позывной "Дюймовочка". Глядя на них, трудно поверить, что рискуя собственной жизнью, на своих плечах они выносили раненых бойцов из-под пуль!" – констатировала председатель Комитета по вопросам охраны здоровья.

Народный депутат назвала медиков, чьи истории рассказала, настоящими героями, которые ежедневными, очень важными делами меняют мир к лучшему.

"Сегодня вместе с общественными организациями имела честь наградить наших ангелов в белых халатах народными наградами – "За милосердие и заботу" и "Сила милосердия". Эти награды – благодарность украинских граждан украинским медикам. Государство – это мы с вами, и каждый из тех, кто рядом с нами борется за жизнь и здоровье других людей, должен почувствовать нашу признательность и поддержку. Низкий поклон всем тем, кто в наше циничное и жестокое время не потерял человеческое лицо и сохранил в себе доброту, человечность и сострадание к другим", – завершила Ольга Богомолец.

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