Ольга Богомолець розповіла про героїчних лікарів та їхню важку працю

Народний депутат назвала медиків справжніми героями

Народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець розповіла три історії про героїчних лікарів та вручила їм нагороди. Про це стало відомо з її публікації на Facebook.

"Ще школяркою, в 9–10 класі вона почала працювати в лікарні санітаркою. Перше підвищення по службі отримала, коли навчалася в медичному університеті – з 3-го курсу працювала медичною сестрою в реанімації новонароджених дитячої клінічної лікарні №14 (Охматдит). Коли вона закінчила навчання та стала лікарем, на цьому не зупинилась – засвоїла ще ультразвукову діагностику та мануальну терапію. Тепер вона працює сімейним лікарем і обслуговує населення сіл: Іванівка, Богатирка, Кривець, Полковниче, Гостра Могила, Любча Ставищенського району Київської області. Загалом – 4200 людей. За час роботи на посаді завідувача амбулаторії ЗПСМ с. Іванівка за кошти меценатів придбала обладнання та медичної апаратури для своєї амбулаторії на суму понад сімсот тисяч гривень! Це лікар сімейної медицини – Людмила Рассказова", – зазначила парламентар.

Друга історія, котру розповіла Ольга Богомолець, – про військового медика Едуарда Вікторовича Світличного.

"Засмагле обличчя, сильні руки. Військовий медик, який не тільки навчає слухачів Української військово-медичної академії, а віддано поєднує теорію з практикою та підсилює роботу військових мобільних госпіталів (ВМГ). Він з 2014 року під час ротації виконував обов’язки хірурга та фахівця з ультразвукової діагностики в 66 ВМГ. Вперше запровадив у повсякденну практику методику екстреного ультразвукового обстеження поранених та травмованих за міжнародним стандартом. Ним було зроблено 1430 ультразвукових обстежень військовослужбовцям, 75 оперативних втручань. Він не лише рятує життя, а дійсно знає все, що потрібно для збереження життя там – на війні", – підкреслила народний депутат.

Фото: Ольга Богомолець (прес-служба)

Історія третя, котру вона розповіла, стосувалася сестер-двійнят, котрі відмітилися, виносячи поранених з передової.

"Тендітні сестри-двійнята з багатодітної родини з села Рудня Броварського району. Мами чудових маленьких хлопчиків – Данила та Єгора. З 2014 року були призвані на фронт в 72 механізовану бригаду. Віта Луст мала позивний "Манюня", а Наталя Луст відкликалася на позивний "Дюймовочка". Дивлячись на них, важко повірити, що ризикуючи власним життям, на своїх плечах вони виносили поранених бійців з-під куль!" – констатувала голова Комітету з питань охорони здоров’я.

Народний депутат назвала медиків, чиї історії розповіла, справжніми героями, які щоденними, дуже важливими справами змінюють світ на краще.

"Сьогодні разом з громадськими організаціями мала честь нагородити наших янголів в білих халатах народними нагородами – "За милосердя та турботу" та "Сила милосердя". Ці нагороди – вдячність українських громадян українським медикам. Держава – це ми з вами, і кожен з тих, хто поруч з нами бореться за життя та здоров’я інших людей, має відчути нашу вдячність та підтримку. Низький уклін всім тим, хто в наш цинічний та жорстокий час не втратив людське обличчя та зберіг у собі доброту, людяність та співчуття до інших", – завершила Ольга Богомолець.

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