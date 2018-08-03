Олимпийский чемпион по биатлону вогнал себе в ногу лыжную палку

Фото: Биатлонист (weltski.de)

Спортсмена вертолетом доставили в больницу

Известный шведский спортсмен, чемпион Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в мужской эстафете Пеппе Фемлинг, нанес сам себе серьезную травму. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел, когда Фемлинг готовился к забегу в гору на лыжероллерах в рамках фестиваля Blink, в норвежском городе Санденсе. Во время разминки на спортсмена неожиданно выехала машина, а он попытался увернуться от нее и не удержал равновесие, вследствие чего проткнул ногу лыжной палкой.

На место происшествия вызвали медиков и спасателей, а старт гонки отложили. На месте Фемлингу оказали первую помощь, а потом погрузили в вертолет, чтобы доставить в больницу.

Фото: Пеппе Фемлинг (Sweski.com)

Тренер Фемлинга сообщил, что сначала удалось срезать палку с обоих сторон, но часть по-прежнему остается в ноге.

"Его должны прооперировать в больнице Ставангера. Пеппе все время находился в сознании, мог отвечать на вопросы. Это ужасная ситуация, но мы с ней справились настолько хорошо, насколько могли", — рассказал тренер биатлониста Юхан Хагстрем.

А сам спортсмен пожаловался фанатам, что вместо хороших выходных в Норвегии, он попал в больницу.

"Вместо хороших выходных в Норвегии я был доставлен вертолетом скорой помощи в больницу. Результаты первого обследования показали, что все не так страшно, как выглядит на фотографиях, попавших в СМИ. Пока у меня все еще торчит из ноги кусок палки, но, надеюсь, скоро в операционной мне ее вытащат. Сегодня явно не мой день", - написал Фемлинг.

Скриншот поста (instagram.com/peppefemling)

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Видео: РБК-Украина