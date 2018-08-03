Олімпійський чемпіон з біатлону увігнав собі в ногу лижну палицю

Фото: Біатлоніст (weltski.de)

Спортсмена вертольотом доставили в лікарню

Відомий шведський спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані в чоловічій естафеті Пеппе Фемлинг, завдав сам собі серйозну травму. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався, коли Фемлинг готувався до забігу в гору на лижоролерах в рамках фестивалю Blink, в норвезькому місті Санденсі. Під час розминки на спортсмена несподівано виїхала машина, а він спробував ухилитися від неї і не втримав рівновагу, внаслідок чого проткнув ногу лижною палицею.

На місце події викликали медиків і рятувальників, а старт гонки відклали. На місці Фемлингу надали першу допомогу, а потім повантажили у вертоліт, щоб доставити в лікарню.

Фото: Пеппе Фемлинг (Sweski.com)

Тренер Фемлинга повідомив, що спочатку вдалося зрізати палицю з обох сторін, але частина залишається в нозі.

"Його повинні прооперувати в лікарні Ставангера. Пеппе весь час перебував у свідомості, міг відповідати на запитання. Це жахлива ситуація, але ми з нею впорались настільки добре, наскільки могли", — розповів тренер біатлоніста Юхан Хагстрем.

А сам спортсмен поскаржився фанатам, що замість гарних вихідних в Норвегії, він потрапив до лікарні.

"Замість гарних вихідних у Норвегії я був доставлений вертольотом швидкої допомоги в лікарню. Результати першого обстеження показали, що все не так страшно, як виглядає на фотографіях, які потрапили в ЗМІ. Поки у мене все ще стирчить з ноги шматок палиці, але, сподіваюся, скоро в операційній мені її витягнуть. Сьогодні явно не мій день", - написав Фемлинг.

Скріншот поста (instagram.com/peppefemling)

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Відео: РБК-Україна