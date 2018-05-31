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"Он готов к бою": журналист рассказал, как чувствует себя Адам Осмаев

STYLERLIFE        31.05.2018 - 08:43
Фото: Адам Осмаев (facebook.com/butusov.yuriy)
Фото: Адам Осмаев (facebook.com/butusov.yuriy)

По словам Бутусова, Осмаев активно восстанавливается

Известный украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, как сейчас живет Адам Осмаев, на жизнь которого покушались два раза, а его жену Амину Окуеву убили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня встречались с Адамом Осмаевым. Он пережил два реальных покушения. Одна пуля пробила легкое, часть легкого удалена, прострелена кость на ноге, прострелена рука. Его супруга Амина Окуева погибла. Один из киллеров, всадивший в него две пули ровно год назад, сейчас под судом, завтра предварительное заседание", - написал Бутусов.

Он отметил, что Осмаев сейчас активно восстанавливается и уже готов к бою за свободу Украины и Ичкерии.

"Адам остается в подполье, но не прекращает борьбу за свободу Украины и свободу Ичкерии. Он уже активно восстанавливается, он готов к бою. Он не очень любит говорить и писать, в фейсбуке редко бывает, у них в семье все комментировала Амина. А у Адама взгляд человека, который привык к смерти и к ее ожиданию, и привык не тратить на это лишних эмоций", - подытожил журналист.

Скриншот (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, что 30 октября 2017 года под Киевом расстреляли автомобиль,  в котором ехали воевавшие за Украину чеченские добровольцы Амина Окуева и Адам Осмаев. Одна из пуль попала Окуевой в голову и убила ее. Осмаев получил тяжелый травмы.

Читайте также, как в Одесской области создадут парк имени Амины Окуевой.

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