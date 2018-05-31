"Він готовий до бою": журналіст розповів, як почуває себе Адам Осмаєв

За словами Бутусова, Осмаєв активно відновлюється

Відомий український журналіст Юрій Бутусов розповів, як зараз живе Адам Осмаєв, на життя якого вчинили замах два рази, а його дружину Аміну Окуеву вбили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні зустрічалися з Адамом Осмаєвим. Він пережив два реальних замахb. Одна куля пробила легеню, частина легкого вилучена, прострелена кістка на нозі, прострелена рука. Його дружина Аміна Окуєва загинула. Один з кілерів, всадивший в нього дві кулі рівно рік тому, зараз під судом, завтра попереднє засідання", - пише Бутусов.

Він зазначив, що Осмаєв зараз активно відновлюється і вже готовий до бою за волю України і Ічкерії.

"Адам залишається в підпіллі, але не припиняє боротьбу за свободу України і свободу Ічкерії. Він вже активно відновлюється, він готовий до бою. Він не дуже любить говорити і писати, у фейсбуці рідко буває, у них в сім'ї все коментувала Аміна. А у Адама погляд людини, який звик до смерті та до її очікування, і звик не витрачати на це зайвих емоцій", - підсумував журналіст.

Скріншот (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, що 30 жовтня 2017 року під Києвом розстріляли автомобіль, в якому їхали воювали за Україну чеченські добровольці Аміна Окуєва і Адам Осмаєв. Одна з куль потрапила Окуєвої в голову і вбила її. Осмаєв отримав важку травму.

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