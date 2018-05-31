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"Він готовий до бою": журналіст розповів, як почуває себе Адам Осмаєв

STYLERLIFE        31.05.2018 - 08:43
Фото: Адам Осмаєв (facebook.com/butusov.yuriy)
Фото: Адам Осмаєв (facebook.com/butusov.yuriy)

За словами Бутусова, Осмаєв активно відновлюється

Відомий український журналіст Юрій Бутусов розповів, як зараз живе Адам Осмаєв, на життя якого вчинили замах два рази, а його дружину Аміну Окуеву вбили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні зустрічалися з Адамом Осмаєвим. Він пережив два реальних замахb. Одна куля пробила легеню, частина легкого вилучена, прострелена кістка на нозі, прострелена рука. Його дружина Аміна Окуєва загинула. Один з кілерів, всадивший в нього дві кулі рівно рік тому, зараз під судом, завтра попереднє засідання", - пише Бутусов.

Він зазначив, що Осмаєв зараз активно відновлюється і вже готовий до бою за волю України і Ічкерії.

"Адам залишається в підпіллі, але не припиняє боротьбу за свободу України і свободу Ічкерії. Він вже активно відновлюється, він готовий до бою. Він не дуже любить говорити і писати, у фейсбуці рідко буває, у них в сім'ї все коментувала Аміна. А у Адама погляд людини, який звик до смерті та до її очікування, і звик не витрачати на це зайвих емоцій", - підсумував журналіст.

Скріншот (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, що 30 жовтня 2017 року під Києвом розстріляли автомобіль, в якому їхали воювали за Україну чеченські добровольці Аміна Окуєва і Адам Осмаєв. Одна з куль потрапила Окуєвої в голову і вбила її. Осмаєв отримав важку травму.

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