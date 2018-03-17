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"Он не сдался смерти": умер боец АТО, защищавший Мариуполь

STYLERLIFE        17.03.2018 - 17:43
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Михаил пошел на фронт имея проблемы со здоровьем

В сети сообщили о смерти бойца АТО Михаила Гасанова. Об этом на своей Facebook-странице написал журналист Влад Якушев. По его словам, военный был бесстрашным бойцом, он ушел на войну, несмотря на проблемы со здоровьем.

"Не стало Михаила Викторовича Гасанова. Миша ушел на войну, несмотря на то, что имел серьезные проблемы со здоровьем. Год на "нуле". Оборона Мариуполя летом 2015 года. Марьинка 2015-2016 годы. Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с ней. Я уверен, если бы у него в последнюю минуту была граната, он бы выдернул чеку и забрал Костлявую с собой", - написал Якушев.

Также журналист сообщил, где состоятся похороны бойца.

"Покойся с миром, брат! Похороны состоятся в воскресенье, 18 марта в селе Хотин, Радивиловского района. Точное время смогу сообщить завтра. Собратья, у кого есть возможность, приезжайте поддержать Михаила во время его последнего марш-броска", - сообщил Якушев.

Фото: Михаил Гасанов (Влад Якушев/Facebook)

Как ранее писал Styler, в Хмельницкой области, в селе Ярмолинцы провели в последний путь военного Игоря Хованца, который погиб при пожаре на полигоне "Широкий лан". 

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