"Він не здався смерті": помер боєць АТО, який захищав Маріуполь

Михайло пішов на фронт маючи проблеми зі здоров'ям

У мережі повідомили про смерть бійця АТО Михайла Гасанова. Про це на своїй Facebook-сторінці написав журналіст Влад Якушев. За його словами, військовий був безстрашним бійцем, він пішов на війну, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.

"Не стало Михайла Вікторовича Гасанова. Міша пішов на війну, незважаючи на те, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Рік на "нулі". Оборона Маріуполя влітку 2015 року. Мар'їнка 2015-2016 роки. Війна нікому не додає здоров'я. Мишко повернувся, але відновити підірване здоров'я не зміг. Міша був повністю безстрашним бійцем. Він не здався смерті, загинув у бою з нею. Я впевнений, якщо б у нього в останню хвилину була граната, він висмикнув чеку і забрав Кістляву з собою", - написав Якушев.

Також журналіст повідомив, де відбудуться похорони бійця.

"Спочивай з миром, брат! Похорони відбудуться в неділю, 18 березня в селі Хотин Радивилівського району. Точний час зможу повідомити завтра. Побратими, у кого є можливість, приїжджайте підтримати Михайла під час його останнього марш-кидка", - повідомив Якушев.

Фото: Михайло Гасанов (Влад Якушев/Facebook)

Як раніше писав Styler, у Хмельницькій області, в селі Ярмолинці провели в останню путь військового Ігоря Хованца, який загинув при пожежі на полігоні "Широкий лан".