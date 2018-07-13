"Он стрелял по "Беркуту" на Майдане": умер доброволец батальона "Донбасс" (фото)

Фото: pixabay.com/kyasarin

Украинский воин ушел из жизни в результате инфаркта

Умер один из активных участников Революции Достоинства, доброволец батальона "Донбасс", участник войны Андрей Иванов, позывной "Святослав". Воин ушел из жизни в 53 года. Причиной смерти стал инфаркт. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook.

"Он стрелял по "Беркуту" на Майдане, он стрелял по российским оккупантам на фронте. Андрей родился в Мелитополе, затем долго жил в Мариуполе. Уехал на заработки в Россию, работал строителем на постройке газопровода. А затем начался Майдан, и, приехав на Майдан во время отпуска, Андрей на работу не вернулся. Там, в России, был коллектив, деньги, а Иванов выбрал борьбу за свободу Украины. Однажды даже билет купил, чтобы уехать на работу, но порвал его в последний момент", - рассказал Бутусов.

"Жил на третьем этаже в Доме профсоюзов, принимал участие во всех столкновениях, начиная с января, на Грушевского, на Майдане, был контужен свето-шумовой гранатой. Он всегда любил ходить в шапке -"кубанке" - считал себя потомком вольных людей, козаков", - рассказал журналист.

"Он никогда не говорил об этом в СМИ - но Андрей был в группе 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зиновием Парасюком, Владимиром Парасюком и Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту", - отметил он.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

"После революции Андрей пошел на войну добровольцем, в составе батальона НГУ "Донбасс". 15 февраля 2015-го во время наступательной операции в Широкино, колонна "Донбасса" заехала в боевые порядки противника, начался бой на ближней дистанции, Андрей получил тяжелые ранения, потерял кисть руки, множество осколков. Его выхаживали в Украине и в США, в Сан-Антонио - установили протез на руку. Но много мелких осколков так и не было извлечено. Он стал инвалидом войны, но мало кто знал о его поступках во время революции", - отметил журналист.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Отмечается, что Иванов участвовал во многих акциях протеста, в частности в блокаде торговли с Донбассом.

"Когда прокуратура задержала Ивана Бубенчика по обвинению в убийстве "Беркутов" на Майдане, Андрей приехал под суд. Я его успокаивал. Андрей хотел выступить в суде, сказать, что это он стрелял по "Беркуту", что пусть его тоже сажают в тюрьму. Последний раз Андрей принял участие в митинге в июне 2018-го, под Киевской мэрией, приехал поддержать требование благоустройства Стены памяти у Михайловского собора", - рассказал Бутусов.

"Своего дома у Андрея не было. Но товарищи по батальону и те, кто знал о его поступках, его не оставили - помогали, он не остался одиноким. Последние годы он жил в небольшом хостеле, который Алексей Герман организовал в Киеве в Оболонском районе для ветеранов войны. Вечная память", - написал журналист.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

О смерти Иванова также сообщил Семен Семенченко.

"Этой ночью умер майдановец, доброволец батальона "Донбасс", волонтер Штаба блокады торговли с оккупантами, активист движения "Освобождение", инвалид войны Андрей Иванов (Святослав)", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/dostali.hvatit)

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее сообщалось, что по делу экс-"беркутовцев" допросят экс-нардепа Артеменко.

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