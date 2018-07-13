"Він стріляв по "Беркуту" на Майдані": помер доброволець батальйону "Донбас" (фото)

Фото: pixabay.com/kyasarin

Український воїн пішов з життя внаслідок інфаркту

Помер один з активних учасників Революції Гідності, доброволець батальйону "Донбас", учасник війни Андрій Іванов, позивний "Святослав". Воїн пішов з життя у 53 роки. Причиною смерті став інфаркт. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Він стріляв по "Беркуту" на Майдані, він стріляв по російським окупантам на фронті. Андрій народився в Мелітополі, потім довго жив у Маріуполі. Поїхав на заробітки до Росії, працював будівельником на будівництві газопроводу. А потім почався Майдан, і, приїхавши на Майдан під час відпустки, Андрій на роботу не повернувся. Там, у Росії, був колектив, гроші, а Іванов обрав боротьбу за свободу України. Одного разу навіть квиток купив, щоб поїхати на роботу, але порвав його в останній момент", - розповів Бутусов.

"Жив на третьому поверсі в Будинку профспілок, брав участь в усіх зіткненнях, починаючи з січня, на Грушевського, на Майдані, був контужений світло-шумовою гранатою. Він завжди любив ходити в шапці -"кубанці" - вважав себе нащадком вільних людей, козаків", - розповів журналіст.

"Він ніколи не говорив про це в ЗМІ - але Андрій був в групі 28 героїв, які знаходилась на третьому поверсі консерваторії 20 лютого 2014-го року - у них було шість мисливських рушниць і кілька малокаліберних. Разом із Зіновієм Парасюком, Володимиром Парасюком та Іваном Бубенчиком. Ця група мала мужність відкрити у відповідь вогонь по "Беркуту" 20 лютого на Майдані. В результаті перестрілки "Беркут" почав тікати. Історія України пішла по новому маршруту", - зазначив він.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

"Після революції Андрій пішов на війну добровольцем, у складі батальйону НГУ "Донбас". 15 лютого 2015-го під час наступальної операції в Широкіно, колона "Донбасу" заїхала у бойові порядки противника, почався бій на ближній дистанції, Андрій отримав важкі поранення, втратив кисть руки, безліч осколків. Його виходжували в Україні і в США, у Сан-Антоніо - встановили протез на руку. Але багато дрібних осколків так і не дістали. Він став інвалідом війни, але мало хто знав про його вчинки під час революції", - зазначив журналіст.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Зазначається, що Іванов брав участь у багатьох акціях протесту, зокрема в блокаді торгівлі з Донбасом.

"Коли прокуратура затримала Івана Бубенчика за звинуваченням у вбивстві "Беркутів" на Майдані, Андрій приїхав під суд. Я його заспокоював. Андрій хотів виступити в суді, сказати, що це він стріляв по "Беркуту", що нехай його теж садять у в'язницю. Останній раз Андрій взяв участь у мітингу в червні 2018-го, під Київською мерією, приїхав підтримати вимогу благоустрою Стіни пам'яті біля Михайлівського собору", - розповів Бутусов.

"Свого дому в Андрія не було. Але товариші по батальйону і ті, хто знав про його вчинках, його не залишили - допомагали, він не залишився самотнім. Останні роки він жив в невеликому хостелі, який Олексій Герман організував у Києві в Оболонському районі для ветеранів війни. Вічна пам'ять", - написав журналіст.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Про смерть Іванова також повідомив Семен Семенченко.

"Цієї ночі помер майданівець, доброволець батальйону "Донбас", волонтер Штабу блокади торгівлі з окупантами, активіст руху "Визволення", інвалід війни Андрій Іванов (Святослав)", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/dostali.hvatit)

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше повідомлялося, що у справі екс-"беркутівців" допитає екс-нардепа Артеменко.

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