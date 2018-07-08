"Она не певица": Седокова разгневала украинцев поддержкой сборной РФ (фото)

Певица считает, что "футбол всех объединил"

Известная украинская певица Анна Седовока вызвала бурю эмоций со стороны пользователей сети из-за своей поддержки сборной РФ на Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил российский публицист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

"Гражданка Украины, певица Анна Седакова сейчас на 1 канале говорит, что только прилетела из Украины, что футбол всех объединил и поддерживает сборную РФ. От так", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Следует уточнить, что ранее на своей странице в Instagram Седокова рас сказала, что прибыла в Москву специально для обсуждения Чемпионата мира по футболу.

"Прямо сейчас на Первом канале в программе "Пусть говорят" обсуждаем Чемпионат и ставим ставки на игру. Вы за кого: Какой счет будет? Кто угадает, тому лайк", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

В то же время пользователи сети гневно отреагировали на слова певицы.

"Самая тп из всех составов "Виа Гры" и всегда ней была. Она не певица", - сказала пользователь Ирина Ромашкина.

"Вот там пусть и остается и объединяется хоть со всеми запоребриковыми и фтуболистами одновременно", - сказал юзер Влад Охрименко.

"Не знали, сколько таких на эстраде?", - подчеркнул пользователь Федор Сергеев.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/TverskoyAA)

Кстати, украинская певица Анна Седокова уже полгода судится с бывшим мужем Максимом Чернявским из-за опеки над общей дочерью. В их разборки вклинилась Марина Чернявская – бабушка экс-супруга звезды.

Марина Чернявская пишет в сети подробности развода звезды и пытается выставить Седакову в негативном свете.

"Ты такая же лживая, как твоя "замечательная мама", но научись читать, кто это пишет, или ты надеешься, что я буду молчать? Я тебе уже писала, я не хочу с тобой общаться, пока ты не извинишься за оскорбление, которое ты написала Максиму на телефон Моники. Это из-за тебя у Моны забрали телефон, чтобы она не спрашивала, что значит это слово", — написала в комментариях на фан-странице Марина Чернявская.

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