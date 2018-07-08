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"Вона не співачка": Седокова розгнівала українців підтримкою збірної РФ (фото)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:08
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)
Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Співачка вважає, що "футбол усіх об'єднав"

Відома українська співачка Анна Седовока викликала бурю емоцій з боку користувачів мережі, через свою підтримку збірної РФ на Чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомив російський публіцист Олександр Тверській на своїй сторінці в Facebook.

"Громадянка України, співачка Анна Седакова зараз на 1 каналі говорить, що тільки прилетіла з України, що футбол всіх об'єднав і підтримує збірну РФ. Ось так", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

Слід уточнити, що раніше на своїй сторінці в Instagram Сєдокова розповіла, що прибула до Москви спеціально для обговорення Чемпіонату світу з футболу.

"Прямо зараз на Першому каналі в програмі "Нехай говорять" обговорюємо Чемпіонат і ставимо ставки на гру. Ви за кого: Який рахунок? Хто вгадає, тому лайк", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

У той же час користувачі мережі гнівно відреагували на слова співачки.

"Сама тп з усіх складів "Віа Гри" і завжди нею була. Вона не співачка", - сказала користувач Ірина Ромашкіна.

"От нехай там і залишається і об'єднується хоч з усіма запоребриковими і фтуболистами одночасно", - сказав юзер Влад Охріменко.

"Не знали, скільки таких на естраді?", - підкреслив користувач Федір Сергєєв.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/TverskoyAA)

До речі, українська співачка Анна Сєдокова вже півроку судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опікуи над спільною дочкою. В їх розбирання вклинилася Чернявська Марина – бабуся екс-чоловіка зірки.

Чернявська Марина пише в мережі подробиці розлучення зірки і намагається виставити Седакову в негативному світлі.

"Ти така ж брехлива, як твоя "чудова мама", але навчися читати, хто це пише, або ти сподіваєшся, що я буду мовчати? Я тобі вже писала, я не хочу з тобою спілкуватися, поки ти не вибачишся за образу, яку ти написала Максиму на телефон Моніки. Це через тебе у Мони забрали телефон, щоб вона не питала, що означає це слово", — написала в коментарях на фан-сторінці Марина Чернявська.

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Теги: виа гра, чм-2018, Анна Седокова
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