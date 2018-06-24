"Она вещая": украинцам покажут театральную постановку Сенцова

Пьеса Сенцова рассказывает про общество, которое живет по "штучным" правилам

Уже этой осенью украинцам покажут театральный проект "Номера", сделанный на основе одноименной пьесы незаконно осужденного в России Олега Сенцова. Об этом рассказала актриса Римма Зюбина, передает "Укринформ".

"Олег писал, что знает о моей поддержке. Знает о моем участии в читке его пьесы "Номера". На осень продюсер Анна Паленчук готовит театральный проект "Номера". Режиссером будет Тамара Трунова. Также Анна готовится к киноверсии этой пьесы. В этом проекте буду присутствовать и я", - сказала она.

Более того, Зюбина рассказала, что читка пьесы Олега Сенцова проходила совместно с московским Театром.doc, продюсера Наталья Иозеф и режиссера Анастасии Патлаи.

В то же время Паленчук рассказала, что пьеса Сенцова ей чрезвычайно понравилась из-за ее актуальности.

"Она вещая. Для меня пьеса "Номера" – о российском обществе, которое живет в условиях правил, которые придумал один человек. Для нас она тоже близка, это констатация того, чтобы мы помнили, в каком режиме могли бы жить, если б не воля народа, не Майдан", - сказала она.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - ред.) заявил, что во время встречи с Путиным (президент РФ Владимир Путин, - ред.) генсек СЕ Янгланд не поднимал тему освобождения Сенцова. Что же, мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге", - написала она.

Отметим, сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)