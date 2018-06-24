"Вона віща": українцям покажуть театральну постановку Сенцова

П'єса Сенцова розповідає про суспільство, яке живе за "штучним" правилами

Вже цієї осені українцям покажуть театральний проект "Номери", зроблений на основі однойменної п'єси незаконно засудженого в Росії Олега Сенцова. Про це розповіла актриса Римма Зюбіна, передає "Укрінформ".

"Олег писав, що знає про мою підтримку. Знає про мою участь у читанні його п'єси "Номери". На осінь продюсер Ганна Паленчук готує театральний проект "Номери". Режисером буде Тамара Трунова. Також Ганна готується до кіноверсії цієї п'єси. У цьому проекті буду і я", - сказала вона.

Більш того, Зюбіна розповіла, що читка п'єси Олега Сенцова проходила спільно з московським Театром.doc, продюсером Наталією Йозеф і режисером Анастасією Патлаи.

У той же час Паленчук розповіла, що п'єса Сенцова їй надзвичайно сподобалася через її актуальності.

"Вона віща. Для мене п'єса "Номери" – про російське суспільство, яке живе в умовах правил, які придумала одна людина. Для нас вона теж близька, це констатація того, щоб ми пам'ятали, в якому режимі могли б жити, якби не воля народу, не Майдан", - сказала вона.

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ наступного тижня в Страсбурзі буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова. Про це в Facebook повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Пісків (прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, - ред.) заявив, що під час зустрічі з Путіним (президент РФ Володимир Путін, - ред.) генсек РЄ Янгланд не піднімав тему звільнення Сенцова. Що ж, ми обов'язково поставимо це питання Янгланду вже на наступному тижні у Страсбурзі", - написала вона.

Зазначимо, сам Сенцов заявив, що ніколи не буде просити у президента РФ Володимира Путіна про помилування.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)