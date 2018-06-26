"Они больше бомжуют, чем официально живут": украинцы рассказали, нужно ли социализировать ромов (видео)

Мнения граждан Украины разделились по поводу необходимости таких действий

В свете событий, связанных с нападением на лагерь ромов во Львове, РБК-Украина узнало у украинцев, считают ли они нужным социализировать ромов.

Мнения людей разделились на этот счет.

"Я была бы за, если бы мой ребенок учился с ребенком из лагеря ромов, чтобы он понимал, что есть люди, которые просто живут по-другому", - ответила женщина.

"Нужно каким-то образом пойти с ними на диалог и уменьшить эту дистанцию между ними и другими людьми. Но это не должны быть принудительные действия. Возможно они в этом просто не заинтересованы", - добавили украинцы.

Видео: Нужно ли социализировать ромов - опрос

При этом не все люди настроены позитивно по отношению к ромам.

"Конечно, нужно как-то изолировать от нормальных граждан, которые ведут нормальный образ жизни, чтобы такие люди не были в обществе. Но я говорю о цыганах, которые ведут аморальный образ жизни", - считают они.

"Мне кажется, они больше бомжуют, чем официально живут. Как минимум ввести какое-то официальное требование к ним по гражданству", - считают респонденты.

"Полиция должна работать. А она не работает и работает Нацкорпус. Как вы представляете, если я со своей семьей здесь сейчас поставлю деревянную халабуду и буду сидеть? Меня полиция уберет сразу. Зато в Голосеевском парке они их не трогают, на горе они их не трогают", - привел пример один из участников опроса.

Ранее сообщалось, что в Киеве ромы напали на подростка.