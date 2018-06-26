Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Они больше бомжуют, чем официально живут": украинцы рассказали, нужно ли социализировать ромов (видео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 19:31
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Мнения граждан Украины разделились по поводу необходимости таких действий

В свете событий, связанных с нападением на лагерь ромов во Львове, РБК-Украина узнало у украинцев, считают ли они нужным социализировать ромов.

Мнения людей разделились на этот счет.

"Я была бы за, если бы мой ребенок учился с ребенком из лагеря ромов, чтобы он понимал, что есть люди, которые просто живут по-другому", - ответила женщина.

"Нужно каким-то образом пойти с ними на диалог и уменьшить эту дистанцию между ними и другими людьми. Но это не должны быть принудительные действия. Возможно они в этом просто не заинтересованы", - добавили украинцы.

Видео: Нужно ли социализировать ромов - опрос

При этом не все люди настроены позитивно по отношению к ромам.

"Конечно, нужно как-то изолировать от нормальных граждан, которые ведут нормальный образ жизни, чтобы такие люди не были в обществе. Но я говорю о цыганах, которые ведут аморальный образ жизни", - считают они.

"Мне кажется, они больше бомжуют, чем официально живут. Как минимум ввести какое-то официальное требование к ним по гражданству", - считают респонденты.

"Полиция должна работать. А она не работает и работает Нацкорпус. Как вы представляете, если я со своей семьей здесь сейчас поставлю деревянную халабуду и буду сидеть? Меня полиция уберет сразу. Зато в Голосеевском парке они их не трогают, на горе они их не трогают", - привел пример один из участников опроса.

Ранее сообщалось, что в Киеве ромы напали на подростка.

В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление "Виновна безнаказанность": нардеп Сергей Лещенко высказался о нападении на ромов
Теги: цыгане
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь